В Амурской области построят 26 ФАПов с квартирами для медиков

03.07.2020, 8:48, Новости дня

В Амурской области до конца года построят 26 ФАПов с квартирами для медработников. Также власти региона закупят мобильные стоматологии и мобильные пункты вакцинации для отдаленных районов области, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«У нас по нацпроекту в этом году действительно предусматривается строительство 26 ФАПов. Это ФАПы будут быстровозводимые, и мы уверены, что до конца года мы их завершим. ФАПы делаются с квартирами одновременно, прямо там же встроена квартира, потому что ФАП, понятно, без фельдшера, без врача работать не будет, поэтому мы считаем, что этот вопрос нужно решать комплексно. В 12 районах эти 26 ФАПов будут развернуты», – сообщил Орлов во время прямого эфира в Instagram.

Губернатор также отметил, что строительством одних ФАПов проблему достаточного охвата профилактическими мероприятиями не решить.

«У нас большие деньги выделены на этот год, мы покупаем мобильные стоматологии и мобильные пункты вакцинации, маммографы и флюорографы. Это будет порядка 254 млн (рублей – прим. ВЗГЛЯД) на 16 комплексов, уже выделено, и уже проведены закупки, с осени эта техника начнет двигаться по области», – добавил Орлов.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в российских регионах предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение», одной из важнейших задач которого является обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных районов.