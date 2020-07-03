Названы регионы, где чаще всего болеют раком

03.07.2020, 8:42, Новости дня

Самый высокий показатель заболеваемости злокачественными опухолями был зарегистрирован в Архангельской области – 566,2 случая на 100 тысяч человек. Такие данные приводит RT со ссылкой на министерство здравоохранения России.

На втором месте по числу заболевших Брянская область (556,2 случая), на третьем – Сахалинская область (550,2 случая). Далее идут Мордовия (548,6), Пензенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7) и Ивановская области (534,2). Это регионы с наиболее высоким уровнем заболеваемости.

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане, где 163,6 заболевших на 100 тысяч человек, Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-ненецком автономном округе (215,3).

В Москве прошлом году было выявлено 385,3 новых случая заболевания раком на 100 тысяч населения, в Санкт-Петербурге — 506,5 случая.

Всего в 2019 году заболели онкологические заболевания были обнаружены у 640,4 тысячи человек. Это больше уровня предыдущего года на 2,5 процента, когда показатель составил 624,7 тысячи. Эксперты связывают рост числа заболевших с улучшением качества диагностики, расширением программ раннему скрининга, а также с увеличением продолжительности жизни россиян.