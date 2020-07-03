 

Названы регионы, где чаще всего болеют раком

03.07.2020, 8:42, Новости дня

Самый высокий показатель заболеваемости злокачественными опухолями был зарегистрирован в Архангельской области – 566,2 случая на 100 тысяч человек. Такие данные приводит RT со ссылкой на министерство здравоохранения России. 

На втором месте по числу заболевших  Брянская область (556,2 случая), на третьем – Сахалинская область (550,2 случая). Далее идут Мордовия (548,6), Пензенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7) и Ивановская области (534,2). Это регионы с наиболее высоким уровнем заболеваемости.

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане, где 163,6 заболевших на 100 тысяч человек, Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-ненецком автономном округе (215,3).

В Москве прошлом году было выявлено 385,3 новых случая заболевания раком на 100 тысяч населения, в Санкт-Петербурге — 506,5 случая.

Всего в 2019 году заболели онкологические заболевания были обнаружены у 640,4 тысячи человек. Это больше уровня предыдущего года на 2,5 процента, когда показатель составил 624,7 тысячи. Эксперты связывают рост числа заболевших с улучшением качества диагностики, расширением программ раннему скрининга, а также с увеличением продолжительности жизни россиян. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / МУС отреагировал на решение Трампа о санкциях

16.04 / Вирусолог: Тополиный пух действительно может стать разносчиком COVID-19

18.04 / Пьяные жители Кировской области избили приехавшего взять анализ на коронавирус врача

31.05 / Попова оценила необходимость безопасной дистанции между пассажирами в самолетах

20.05 / Fox News – пока Вашингтон твердил о «российской угрозе», американцы гибли от наркотиков, а Китай наращивал мощь

10.04 / Концертный марафон в поддержку борьбы с коронавирусом состоится в эфире «России 1»

28.05 / В день парада Победы свободного доступа на Красную площадь не будет

27.04 / Нижегородцы устроили хороводы в лесопарке во время самоизоляции

28.05 / Москва оценила угрозы США «Северному потоку – 2»

21.06 / Виктору и Эдуарду Бабарико предъявили обвинения, обоих арестовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска