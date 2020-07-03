Нацпроекты: высокоскоростной интернет в самых дальних уголках Забайкалья

03.07.2020, 8:42, Новости дня

За прошлый год к высокоскоростному интернету подключили около трехсот социально значимых объектов, среди которых школы, фельдшерско-акушерские пункты и пожарные части практически в каждом районе Забайкальского края. Подключение проходит в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура".

Высокоскоростная сеть в Сивяково — с ноября 2019-го. Мегабайты поступают через радиомост — из соседнего села Домна, сначала в сивяковскую администрацию, а оттуда в фельдшерско-акушерский пункт и школу. Педагогам устойчивый интернет-сигнал помог продолжить работу в период, когда весь учебный процесс перешёл в онлайн-режим. А фельдшерам сивяковского ФАПа быстрее справляться с программой Единой региональной медицинской информационной системы. Кроме того медики быстро связываются и консультируются с коллегами и получают расшифровку снимков с кардио-флешки.

"С помощью интернета передаем данные, а результат нам уже приходит на электронную почту — всё мы смотрим на электронной почте, что у нас с пациентом происходит", — поясняет Людмила Кулешова, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Сивяково.

Теперь, шутят, не хватает нового здания — под современные технологии. Скоростной интернет планируется подключить и в ближайших населённых пунктах, где уже определены точки, размещения необходимой для приема сигнала техники.

"Процесс — он продолжается. Сейчас у нас на очереди идет подключение к системе интернет непосредственно села Ерёмино, в ближайшее время очевидно этот вопрос будет решён", — заверил Сергей Атрощенко, глава сельского поселения Сивяковское.

Для подключения используется только отечественное коммуникационное оборудование, в соответствии с техническим заданием Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"В этом году планируется подключить 371 социально-значимый объект — это мы должны сделать до 30 сентября. В мае-июне мы проводили подготовительные работы — это прокладка оптоволоконных линий. Сейчас мы начинаем активное подключение объектов. В этом году, так как объектов больше, планируется использовать 273 миллиона рублей", — отметил Дмитрий Соловьёв, директор региональной компании "ТТК".

В ближайшее время интернет появится в фельдшерско-акушерских пунктах Новокручининском, Гыршелуне, при станции Сбега пожарной части посёлка Ксеньевка.