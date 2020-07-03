Задерживали в три попытки, двое убитых. В штабе ООС рассказали, как боевики “ЛНР” ловили дезертира

03.07.2020, 8:40, Новости дня

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что боевики “ЛНР” устроили “охоту” на своих дезертиров, в результате чего погибли два человека.

“По данным разведки, 28 июня в населенном пункте Любимовка на временно оккупированной территории Луганской области представители “МВД ЛНР” задержали бывшего “ополченца”, который бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации. Во время охоты на своего дезертира он начал перестрелку, застрелил двух так называемых милиционеров и пытался вывести и спрятать трупы, отрубив им конечности, чтобы тела поместились в багажник автомобиля”, – говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

По данным украинских военных, “милиция ЛНР” после этого отправила для задержания дезертира бойцов “Беркута”.

“Ополченец” так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по беркутовцам из ручного противотанкового гранатомета и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Наверное, у бывшего “ополченца” уже нечем было отбиваться”, – отметили в штабе ООС.

Там назвали фамилии жертв дезертира, которых тот застрелил: Руслан Биккинин и Сергей Чумаков.

“Оба находятся в базе данных “Миротворца”, – добавили в штабе.

На данный момент на страницах с данными указанных боевиков в “Миротворце” написано: “Ликвидирован 28 июня 2020 года в Ровеньках ранее судимым местным жителем 1957 года рождения”.

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