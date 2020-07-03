 

В Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса за сутки с начала эпидемии

03.07.2020, 8:40, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 876 человек, сообщил утром 3 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Это несколько ниже, чем накануне, когда было 889, но все равно суточный прирост держится на достаточно высоком уровне. До этого в течение трех дней было менее 800 случаев. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 46 763.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, в том числе 27 – за последние сутки. Это один из самых высоких суточных показателей с начала эпидемии, больше летальных случаев было только раз – 16 июня – 31. 

20 558 жителей Украины уже вылечились от инфекции (+505 за сутки), а 24 993 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской области (153) и Киеве (105), меньше всего – по одному – в Луганской и Херсонской областях. 

Новость дополняется.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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