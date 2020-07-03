 

Гендиректору РВК уточнили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями

03.07.2020, 8:30, Новости дня

Следствие предъявило гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, находящемуся под домашним арестом, обвинение только по одному эпизоду злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий, сообщил его адвокат Георгий Антонов.

Антонов сообщил, что следствие предъявило Повалко «обвинение, которое было уточнено», новых обвинений ему не предъявляли, передает ТАСС.

Защитник опроверг информацию СМИ о предъявлении Повалко второго эпизода злоупотреблений полномочиями.

По его словам, изначально уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено по договору займа с 5 млн долларов, в котором срок исполнения обязательств не наступил, «а обвинение предъявили за 600 тыс. долларов».

МВД инкриминирует Повалко злоупотребление в виде инвестиций средств РВК в размере 600 тыс. долларов в американскую компанию «Алион Энерджи Инк.».

Ранее следователи полагали, что ущерб по делу составляет 3 млн долларов. 5 июня Гагаринский суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. После избрания меры пресечения в районном суде Повалко было официально предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых преступлениях он не признает.

Сообщалось, что дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили 5 млн долларов на покупку акций, после покупки были возвращены только 2 млн долларов.

В пресс-службе РВК отмечали, что «в фокусе внимания следствия» – деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию «Алион». Отмечалось, что инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В Подмосковье пресекли незаконную продажу аппаратов ИВЛ

21.04 / В США признали выводы о «вмешательстве» RT в выборы основанными на старых данных

30.04 / Задержан подозреваемый в стрельбе у посольства Кубы в США

18.06 / Xinhua – июньский парад на Красной площади — мощный стратегический «ответ» Западу

23.06 / Россия и США обсудили урегулирование в Афганистане

11.06 / Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в родном селе под Рязанью

28.06 / The Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен в президентской кампании

10.04 / CNN – «здесь безопаснее» — американцы предпочитают Ливан возвращению на родину

25.05 / На казахстанском нефтяном месторождении Карачаганак ввели карантин из-за коронавируса

29.06 / В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска