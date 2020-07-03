Сын Сафронова высмеял похудевшего на 100 килограммов Фадеева

03.07.2020, 8:30, Новости дня

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин заявил, что похудение продюсера Максима Фадеева на 100 килограммов демонстрирует его «странную тенденцию избавляться от всего ненужного».

Затравкин отметил, что сначала Фадеев «избавился от ненужных совершенно ему артистов», потом от продюсерского центра, а теперь от лишнего веса, передает «Пятый канал».

«Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом», – пошутил он.

Музыкант также признался, что новость о похудении Фадеева расстроила его: он хотел поработать с продюсером, но теперь «магия размеров» улетучилась.

«Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта – меня – и самого большого продюсера», – посетовал он.

При этом Затравкин выразил надежду, что резкое похудение Фадеева никак не связано с проблемами со здоровьем. Он предположил, что изменения во внешности продюсера можно объяснить возвратом к сольной карьере.

Сын Сафронова заключил, что обязательно воспользуется способом похудения Фадеева, когда тот расскажет о нем.

Между тем Фадеев, объявивший о резком похудении, начал получать грубые комментарии от некоторых пользователей Сети.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 1 Июл 2020 в 6:52 PDT

Так, например, в Instagram одна из комментаторов ответила восхищенным фанатам Фадеева: «Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов), 10 кг минимум уйдет в течение двух месяцев. А то все ищут секрет. Как же колбаса то и все жареное, я же хлеб совсем не ем. Смотря какими вы порциями привыкли есть и что есть».

«Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… тысячи! Один эмоциональней другого», – с иронией ответил ей продюсер.

Напомним, Фадеев поразил подписчиков в соцсетях своим внешним видом. По словам музыканта, он похудел на 100 килограммов.