 

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

03.07.2020, 8:16, Новости дня

Первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, в перспективе стоит сделать выходным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», – передает РИА «Новости» слова Епифановой.

По ее словам, «было бы очень неплохо продолжить ее в современной РФ и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции».

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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