Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

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03.07.2020, 8:16, Новости дня

Наибольшее число россиян с онкологическими заболеваниями зарегистрировано в Архангельской, Брянской и Сахалинской областях, свидетельствуют данные Минздрава России.

В этих регионах злокачественные образования впервые диагностировали у более чем 550 пациентов на 100 тыс. населения, передает RT. 

В пятерке рейтинга также оказались Мордовия и Пензенская область, где этот показатель составил 548 человек. Далее следуют Орловская (546), Ярославская (543), Курская (537) и Ивановская (534) области, а также Севастополь (532).

Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане – 163,6 случая на 100 тыс. населения. Также сравнительно невысокие показатели зарегистрированы в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

В Санкт-Петербурге заболеваемость онкологией составила 506 случаев на 100 тысяч населения, в Москве – 385.

В целом в РФ за год было выявлено 640 тыс. случаев злокачественных новообразований. Этот показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2018 годом. Общий уровень заболеваемости составил 436 случая на 100 тыс. человек.

По мнению доктора медицинских наук, заведующего отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константина Титова, рост числа впервые выявленных случаев связан, в частности, с улучшением качества диагностики.

«В Москве и некоторых регионах страны начинают работать программы по скринингу… Также сейчас начинает улучшаться онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака», – отметил он.

В свою очередь главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн отметил, что показатель заболеваемости в Центральном и Приволжском федеральных округах выше, чем в среднем по стране.

«Прирост, по сравнению с 2014 годом, в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах составил 10,9%, в Центральном федеральном округе – 10,4%. На Северном Кавказе заболеваемость злокачественными новообразованиями значительно ниже, чем в РФ в среднем (268,6 на 100 тыс. населения по сравнению с 436,1 в Российской Федерации). О чем это может говорить? К сожалению, речь идет не только о «здоровом населении», но и о недостаточном уровне обследования населения», – объяснил он.

Ранее дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила, что высокий и очень высокий уровень солнечного излучения может вызвать рак кожи, для защиты необходимо использовать SPF-крем. 



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