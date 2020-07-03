Странная история Шевальского замка, который был построен почтальоном, увидевшим необычный сон

03.07.2020, 7:55, Разное

До сооружения дворца, жизнь Фердинанда Шеваля не была особенной или чем-то примечательной. Он родился в 1836 году в бедной фермерской семье во французском регионе Шарм-сюр-Лербас, в раннем возрасте бросил школу, чтобы стать учеником пекаря, а потом стал работать почтальоном.

Он был дважды женат и у него было трое детей, которые умерли раньше своих родителей. Их смерть, особенно последней дочки – Элис, сильно повлияла на Фердинанда. Возможно, что постройка дворца в какой-то мере помогала ему забыть о семейной трагедии (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

История с дворцом началась, когда Фердинанду было около 30 лет. Однажды он заметил странный сон, который был необычно ярким и почти реальным. В этом сне он видел себя строящим грандиозный каменный замок и все было настолько ярко и подробно, что он мог рассмотреть каждую деталь этого сооружения.

Когда он проснулся, он помнил свой сон в мельчайших деталях и у него возникло ощущение, что это было предвидение или божественное указание. Однако в реальности у него хватало обычных бытовых забот и о постройке замка-дворца он не думал на протяжении целых 15 лет. Он регулярно вспоминал об этой идее, но снова откладывал ее на потом.

Однако однажды в 1879 году, когда почтальон был на работе и шел пешком по своему обычному маршруту в сельской местности, он споткнулся о камень и едва не упал. Когда он посмотрел на этот камень, он увидел, что тот необычной формы, и в его голове тут же всплыли картины из старого сна.

"Я был так удивлен, увидев, что я запнулся за камень, торчащий из земли, и камень имел странную живописную форму. Я огляделся вокруг и увидел, что этот камень такой не один. Я поднял камень с земли, завернул в носовой платок и унес с собой. На следующее утро я вернулся в это же место и собрал еще больше камней, еще более красивых.

Это был песчаник, сформированный водой и укрепленный силой времени. Он был таким же твердым как галька и представлял собой странную форму, словно изображал карикатуру на животное. Я сказал себе, если Природа создала эту скульптуру, то я тоже смогу создать что-то подобное в архитектуре".

На следующий день Фердинанд снова пришел в этот район и снова собрал столько камней, сколько мог унести. Теперь с каждым днем его одержимость камнями лишь увеличивалась. Сначала он складывал камни в карманы куртки, потом стал брать с собой корзину, потом стал таскать камни тачками.

Все собранные камни он приносил на свой пустующий земельный участок и когда у него набралось достаточно, он начал строить то, что назвал "Идеальный дворец" (Palais idéal). У него не было никакого опыта в архитектуре и строительстве домов в целом, но он медленно и упорно шел к своей цели. Сначала он сложил из камней каменный водопад.

"С тех пор я не отдыхал ни ночью. ни днем. Я решил найти еще больше камней. Иногда я проходил 5 или 6 километров, неся камни на своей спине. Потом я выкопал бассейн и в нем начал лепить разных животных, скрепляя камни цементом. Это заняло у меня два года. Когда я закончил эту работу, местные жители ее раскритиковали, но я не унывал. Я обнаружил другие камни, еще более красивые, они были похожи на круглые шарики. И я снова принялся за работу".

Следующие 33 года своей жизни Фердинанд собирал камни, валуны и глыбы, обрабатывая их с помощью цемента встраивая в свой дворец-замок. Замок был завершен в 1912 году и имел в высоту в самой высокой точке 10 метров, а в ширину 26 метров. Он выглядел как причудливый сказочный замок.

В этом "Идеальном дворце" были колонны, два каменных водопада, винтовые лестницы, мозаика, многоярусные башни, шпили, украшенные фигурами животных, мифологических существ и различными гравюрами с надписями. К примеру там есть вот такая памятная надпись: "1879-1912 10.000 дней, 93.000 часов, 33 года борьбы. Пусть те, кто думают, что могут сделать лучше, попробуют сделать это".

Фердинанд был в таком восторге от своего дворца, что хотел. чтобы его похоронили прямо в нем, но французское правительство запретило ему это. Поэтому последующие 8 лет Фердинанд Шеваль снова собирал камни, теперь уже для своего мавзолея. Этот мавзолей был построен на местном кладбище.

Замок Шеваля или Шевальский замок настолько необычен, что у него даже нет определенного архитектурного стиля. Шеваль брал понемногу отовсюду, просматривая иллюстрации в журналах и выбирая те узоры или украшения, которые ему нравились.

Еще во время строительства он стал привлекать толпы любопытствующих, которые вскоре стали хвалить его. Слава Шеваля однажды дошла до художника Пабло Пикассо и он очень лестно высказался об этом дворце.

Фердинанд Шеваль умер 19 августа 1914 года и был похоронен в своем мавзолее. После этого его жизнь стала легендой, а посмотреть на его замок стали приезжать толпы народу. В 1969 году министр культуры Франции объявил Шевальский дворец культурной достопримечательностью и теперь сюда каждый год приезжает не менее 100 тысяч посетителей.

С замком Шеваля связано множество загадок, начиная от того самого сна и заканчивая тем, как вообще мог человек, который ничего не понимал в строительстве, в одиночку создать такое сооружение.