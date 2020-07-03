Британка приехала на пикник в лес и встретила там группу первобытных людей с чудовищем

03.07.2020, 7:55, Разное

Английский регион Каннок Чейз давно славится аномальными явлениями. Тут видят НЛО, йети, необычных людей и происходят пространственно-временные искажения. Это одна из самых аномальных зон Великобритании.

В этом регионе есть место под названием Круговой замок (Castle Ring), это останки очень древнего сооружения, которое было построено примерно 2500 лет назад.

Этот Круговой замок находится в самой высокой точке Каннок Чейз на высоте 243 метров над уровнем моря. С него очень удобно обозревать окрестности и в древности местные жители могли заранее высмотреть отсюда наступающие вражеские силы.

В наши дни это совсем не глухое место, так как неподалеку находится деревня Каннок Вуд. Каждое лето сюда регулярно приезжают группы археологов, потому что весь регион богат на артефакты железного века (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Недавно с исследователем аномальных явлений Ником Редферном связалась жительница Великобритании по имени Полин и пояснила ему совершенно причудливую историю о том, что с ней произошло в Круговом замке в 1986 году.

В тот ясный и теплый июльский день Полин, проживающая в Каннок Вуд, решила пойти в лес на пикник. Она подготовила корзинку с едой и отправилась прямо на холм в Круговой замок. Когда она прибыла туда, она расстелила на траве одеяло, выложила из корзинки бутерброды, фрукты и напитки и потом больше часа сидела и читала книгу, наслаждаясь приятным отдыхом.

В какой-то момент Полину отвлекло то, что она позже назвала "звуковым вакуумом". Внезапно все звуки вокруг пропали – от пения птиц, до шелеста ветвей деревьев. Полин тут же стало неуютно, хотя она не могла понять, что происходит. По ее словам, обстановка стала напоминать какой-то мираж или сон.

А потом из леса на поляну вышла пугающая фигура и почти бегом направилась прямо к Полин. Она могла разглядеть, что это человек, мужчина, но таких мужчин она ранее никогда еще не видела. У него были грязные спутанные волосы на голове и такая же грязная спутанная борода, а лицо, тоже покрытое толстым слоем грязи, выглядело грубым и примитивным, похожим на лица доисторических людей.

Мужчина был невысокого роста, примерно метра полтора от силы и был одет в шкуры животных, которые закрывали его тело от талии до колен, а еще один кусок шкуры был накинут на правое плечо. В правой руке мужчина держал острое оружие, сделанное словно из заточенного оленьего рога. Он выглядел опасным и у Полин возникло ощущение, что странный человек может напасть на нее, ранить или даже убить.

Однако Полин быстро поняла, что этот мужчина на самом деле напуган не меньше, чем она. Он разглядывал ее с тревогой, хмурился и несколько раз произносил непонятные слова.

Но это было еще не все. В лесу раздались другие похожие голоса и из деревьев выступила большая группа точно таких же диких людей, одетых в шкуры. Их было не менее 30-40 человек и среди них были как мужчины, так и женщины.

Эти люди вели себя так, словно вообще не видели Полин. Они громко и протяжно пели на неизвестном языке и Полин показалось, что она присутствует на некой религиозной церемонии. Она при этом находилась в самом центре Кругового замка, а дикие люди сидели возле его края.

Потом из этой группы вышел один мужчина, который быстро пошел в сторону Полин и заговорил с ней на своем неразборчивом языке. Полин однако поняла смысл его слов, они хотели, чтобы она ушла с этого священного места. Полин так и поступила, она бросила свои вещи и быстро убежала к деревьям, спрятавшись за ними.

Там она просидела около 15 минут и все это время с ужасом смотрела как дикие люди сидели в центре Кругового замка, пели и качались в необычном ритме. А затем произошла еще более страшная вещь – с неба на траву Кругового замка прилетело самое жуткое существо, какое Полин могла представить.

В высоту оно едва достигало метра, а по форме было похожим на человека, но у него была черная блестящая кожа, тоненькие руки и ноги, а за спиной огромные и кожистые крылья как у летучей мыши. На лице его выделялись большие красные глаза.

"Оно было похоже на самого Дьявола", – рассказывала Полин.

Приземлившись на траву, это существо стало бродить вокруг, глазея на диких людей и громко что-то выкрикивая. А потом сразу 7 или 8 человек накинулись на монстра, повалили его на землю и обвязали веревками. Чудовище пыталось рвать веревки когтями, но люди все равно пленили его и утащили в лес. Потом в лес ушли все остальные дикие люди и в Круговом замке снова стало тихо и спокойно.

Несколько минут Полин дрожала на краю поляны, а потом собралась с силами, вернулась к своему одеялу и корзинке, быстро все собрала и побежала к своей машине, которую оставила неподалеку у дороги.

По словам Ника Редферна, сложно сказать что именно произошло с Полин, однако он верит, что она и в самом деле видела что-то странное и ужасное. Однако это не обязательно могло быть попадание в иное измерение или в прошлое, может быть Полин просто заснула и заметила очень яркий сон. Дело в том, что книга, которую она читала, была в жанре фэнтези и там рассказывалось про некие древние культы.

Но может быть это был не сон, а что-то вроде мыслеформы. Может быть богатое воображение Полин само создало этих существ под влиянием древней энергетики Кругового замка.