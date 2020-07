Россия платила Талибану до 100,000 долларов за каждого убитого американца

03.07.2020, 7:54, Разное

По сообщениям американских разведслужб, мелкий бизнесмен стал ключевым посредником по передаче вознаграждений [за убийство военнослужащих коалиционных войск] в Афганистане Друзья видели, что он разбогател, но не знали как

Члены элитного подразделения талибов, Красного отряда, действующего в регионе Алингар. Credit Jim Huylebroek for The New York Times

KABUL, Afghanistan. По словам соседей и родственников, он был скромным наркоторговцем, а затем решился стать подрядчиком, заключить контракт чтобы ухватить кусочек от тех миллиардов долларов, которые возглавляемая США коалиция направляла на строительные проекты в Афганистане.

Но реально он начал хвастаться своим богатством только в последние годы, после создания базы в России, хотя то, как он зарабатывал эти бешеные деньги, оставалось загадкой. Во время своих регулярных поездок домой в северный Афганистан он водил автомобили последних моделей, его окружали телохранители, а его дом был недавно переоборудован в четырехэтажную виллу.

Теперь Рахматулла Азизи выступает в качестве центральной фигуры вашингтонского пазла, он назван в отчетах американской разведки и подтвержден афганскими официальными лицами в качестве ключевого посредника, который, по словам американских и афганских чиновников, годами передавал деньги российского подразделения военной разведки связанным с талибами боевикам в качестве вознаграждения за нападения на американские войска в Афганистане.

Когда спецслужбы связали все точки схемы вознаграждения и вычислили его, они, около шести месяцев назад, провели широкомасштабную операцию, чтобы арестовать десятки его родственников и партнеров, но обнаружили, что г-н Азизи сбежал из Афганистана и, вероятно, вернулся в Россию. В одном из его домов в Кабуле они нашли около полумиллиона долларов наличными.

Американские и афганские чиновники годами говорили о том, что РФ проводит тайные операции, чтобы подорвать миссию США в Афганистане и помочь талибам.

Но официальные лица США только недавно пришли к выводу, что российское шпионское агентство платило вознаграждение за убийство военнослужащих коалиционных войск, в том числе американцев. Кремль и талибы отрицают это.

По словам чиновников, проинформированных по этому вопросу, представители американской разведки полагают, что программой руководит Подразделение 29155 , подразделение российской военной разведывательной службы , известной как ГРУ, которая совершала убийства и проводила другие операции за рубежом.

То, что каналом для платежей будет кто-то вроде г-на Азизи – человек связанный и с усилиями Америки по восстановлению Афганистана, и с региональным преступным миром, но недостаточно заметный, чтобы привлечь постороннее внимание, – говорит о глубине проникновения РФ на все более сложное поле битвы в Афганистане, об использовании ею связей криминалитета и террористов для нанесения ударов вкупе с годами отрицания.

Первоначально чиновники Белого дома заявили, что президент Трамп никогда не был проинформирован о схеме вознаграждения. Erin Schaff/The New York Times

Публичное раскрытие на прошлой неделе этого заключения [о том что Россия выплачивала вознаграждения за убийство американцев] вызвало политический шторм в Вашингтоне. Чиновники Белого дома сначала заявили, что президент Трамп никогда не был проинформирован по этому вопросу, но выяснилось, что заключение разведки было включено в краткую сводку для президента в конце февраля, если не раньше.

В то время как высокопоставленные демократы и республиканцы выразили тревогу по поводу этой новост, администрация не предприняла никаких действий в ответ, Белый дом настаивал на том, что информация была неопределенной.

Детали роли г-на Азизи в схеме вознаграждения были подтверждены с помощью дюжины интервью, в которых приняли участие официальные лица США и Афганистана, осведомленные о разведданных и рейдах, которые вывели на эту схему; его соседи и друзья; и деловые партнеры посредников, арестованных по подозрению в причастности. Все говорили на условиях анонимности, чтобы избежать мести.

В американских спецслужбах Азизи назвали ключевым посредником между ГРУ и связанными с талибами боевиками, которые осуществляли атаки. Он был одним из тех, кто забирал наличные в России, и данные разведки описывают это как многочисленные платежи в размере «сотен тысяч долларов». Эти файлы были среди материалов, представленных Конгрессу на этой неделе.

В файлах говорится, что через многоуровневую и сложную систему Хавала – неформальный способ перевода денег – он доставлял наличные в Афганистан для оплаты операций. По словам сотрудников арестованных бизнесменов, переводы часто делятся на меньшие суммы, которые направлялись через несколько стран региона в Афганистан.

Афганские официальные лица заявили, что за американских и коалиционных военнослужащих предлагались вознаграждения в размере до 100 000 долларов за убитого солдата.

Американский спецназ в Кабуле. Credit Jim Huylebroek for The New York Times

Как именно деньги распределялись среди боевиков, совершающих нападения на американцев, и на каком уровне была достигнута координация, остается неясным. Но чиновники говорят, что сеть становилась все более амбициозной и поддерживала связь с высокопоставленными чиновниками в рядах талибов, чтобы обсудить потенциальные цели.

Около шести месяцев назад разведывательное управление Афганистана, Национальное управление безопасности, обыскало офисы нескольких бизнесменов-хавала в Кабуле и в Кундузе на севере, бизнесменов, которые, как считалось, были связаны с схемой вознаграждения, проведя более десятка арестов.

«Целью операции был Рахмат, который долгое время ездит в Россию и обратно и говорит, что он там работает, но никто не знает, что он там делает», – сказал Сафиулла Амири, заместитель главы провинциального совета Кундуза, говоря о г-не Азизи. Но к моменту рейда «Рахмат бежал».

«Из того, что я слышал от сотрудников службы безопасности, деньги приходили из РФ через Рахмата», – добавил он.

Изначально, после вторжения США в Афганистан в 2001 году, РФ рассматривалась как сотрудничающая с американскими усилиями, поскольку ее интерес в разгроме Аль-Каиды, международной исламской террористической группы, совпадал с интересами Соединенных Штатов.

Но в последние годы, когда две державы столкнулись в других местах, Кремль стал настороженно относиться к продолжительному присутствию Соединенных Штатов и сблизился с талибами, делая ставки на то, кто придет к власти в постамериканском Афганистане.

Русские также увидели возможность долгожданной расплаты за советское унижение в Афганистане в 1980-х годах, когда Красная Армия ушла оттуда после того, как не смогла победить мятеж, поддерживаемый США.

РФ в последние годы поддерживала хрупкий баланс, стремясь, с одной стороны, нанести поражение Америке, с другой стороны опасаясь, что Афганистан рухнет в хаос, который может перелиться через его границы. Публично РФ признала только обмен информацией с талибами в борьбе с общим врагом – Исламским государством в Афганистане.

Сделанный Соединенными Штатами в 2019 году вывод о том, что русские отправляли деньги в качестве вознаграждения талибам, пришелся на деликатный момент в конфликте, так как Соединенные Штаты вступили в переговоры с повстанцами по поводу соглашения о выводе оставшихся американских войск из страны.

Некоторые из нападений, которые считались частью схемы вознаграждения, были совершены в то время, когда администрация Трампа активно обращалась к РФ за сотрудничеством на этих мирных переговорах. Залмай Халилзад, специальный посланник США, ведущий переговоры, неоднократно встречался с российскими официальными лицами для достижения консенсуса вокруг американского финала.

Залмай Халилзад, специальный представитель США по Афганистану (слева), подписал мирное соглашение с муллой Абдул Гани Барадаром, основателем движения «Талибан», в феврале. Credit Karim Jaafar/Agence France-Presse — Getty Images

В дополнение к талибам, которые по-прежнему несут ответственность за большую часть насилия, афганское поле битвы насыщено небольшими террористическими группами. Преступные сети, спекулянты и эксперты по обучению терроризму также занимаются независимой деятельностью, зачастую для нескольких групп одновременно.

Г-н Азизи, возраст которого, по словам соседей и родственников, “за 40”, процветал в этой мутной воде.

Друг, который знал его с ранних дней в Кундузе, а также в России, сказал, что в 20 лет он начал с контрабанды небольших партий наркотиков в Иран, но это предприятие не было очень успешным. Он вернулся в северный Афганистан и, прежде чем отправиться в Россию, он каким-то образом выиграл контракты от сил коалиции под руководством США на строительство двух дорог в Кундузе.

Никто из опрошенных, которые знают г-на Азизи, не был удивлен, когда его партнеры подверглись обыску около шести месяцев назад, и один из его братьев был взят под стражу с полумиллионом долларов наличными. Как сказал один из его друзей, он прошел путь от человека у которого “даже одеяла не было” до владельца дорогих машин, нескольких домов и личной охраны.

От переводчика: Трампа таки чморят не по-детски

Вот два примера:

Laurence Tribe

@tribelaw

Подразделение российского ГРУ, очевидно, платило убийцам из Талибана 100 тысяч долларов за одного погибшего американца – а Трамп продолжает целовать путинскую задницу. Это было бы непостижимо, если бы не было так характерно для лояльности Трампа к Путину и нелояльности к Соединенным Штатам

Afghan Contractor Handed Out Russian Cash to Kill Americans, Officials Say

A small-time businessman became a key middleman for bounties on coalition troops in Afghanistan, U.S. intelligence reports say. Friends saw him grow rich, but didn’t know how.

nytimes.com

9:58 PM · Jul 1, 2020

Обратите внимание на выражение лица ведущей

