 

Россия платила Талибану до 100,000 долларов за каждого убитого американца

03.07.2020, 7:54, Разное

По сообщениям американских разведслужб, мелкий бизнесмен стал ключевым посредником по  передаче  вознаграждений  [за  убийство  военнослужащих коалиционных  войск] в Афганистане Друзья видели, что  он разбогател, но не знали как

Члены  элитного подразделения талибов, Красного отряда, действующего в регионе  Алингар.  Credit  Jim Huylebroek for The New York Times

By Mujib Mashal, Eric Schmitt, Najim Rahim and Rukmini Callimachi   July 1, 2020

KABUL, Afghanistan. По словам соседей и родственников, он был скромным наркоторговцем, а затем решился стать  подрядчиком,  заключить контракт чтобы  ухватить кусочек от тех  миллиардов долларов, которые возглавляемая США коалиция направляла на строительные проекты в Афганистане.

Но реально он  начал хвастаться своим богатством только в  последние годы,  после создания базы в России, хотя то, как он зарабатывал эти бешеные деньги, оставалось загадкой. Во время своих регулярных поездок домой в северный Афганистан он водил автомобили последних  моделей, его  окружали телохранители, а его дом был недавно переоборудован в четырехэтажную виллу.

Теперь Рахматулла Азизи выступает в качестве центральной  фигуры вашингтонского пазла, он  назван  в отчетах американской разведки и подтвержден  афганскими официальными лицами в качестве ключевого посредника, который,  по словам американских и афганских чиновников, годами передавал деньги российского подразделения военной разведки  связанным  с талибами боевикам в  качестве вознаграждения  за нападения  на американские войска  в Афганистане.

Когда спецслужбы связали все  точки схемы вознаграждения и вычислили  его, они, около шести месяцев назад,  провели широкомасштабную операцию, чтобы арестовать десятки его родственников и партнеров, но обнаружили, что г-н Азизи сбежал из Афганистана и, вероятно, вернулся в Россию.  В одном из его домов в Кабуле  они нашли около полумиллиона долларов наличными.

Американские и афганские чиновники  годами говорили о том, что РФ проводит тайные операции, чтобы подорвать миссию США в Афганистане и помочь талибам.

Но официальные лица США только недавно пришли к выводу, что российское шпионское агентство платило вознаграждение  за убийство военнослужащих  коалиционных войск, в том числе американцев.   Кремль и талибы отрицают  это.

По словам чиновников, проинформированных по этому вопросу, представители американской разведки полагают, что программой руководит Подразделение 29155 , подразделение российской военной разведывательной службы , известной как ГРУ, которая совершала  убийства и  проводила  другие операции за рубежом.

То, что каналом для платежей будет кто-то вроде г-на Азизи – человек связанный  и  с усилиями Америки  по восстановлению Афганистана, и  с  региональным преступным  миром, но недостаточно заметный, чтобы привлечь постороннее внимание, – говорит о глубине проникновения РФ на все более сложное поле битвы в Афганистане,  об  использовании ею  связей криминалитета и  террористов  для нанесения ударов вкупе  с  годами отрицания.

Первоначально  чиновники Белого дома заявили, что президент Трамп никогда не был проинформирован о схеме вознаграждения.  Erin Schaff/The New York Times

Публичное раскрытие  на прошлой неделе этого  заключения [о том что Россия  выплачивала вознаграждения за убийство американцев]  вызвало политический шторм  в Вашингтоне. Чиновники Белого дома сначала заявили, что президент Трамп никогда не был проинформирован по этому вопросу, но выяснилось, что заключение  разведки было включено  в  краткую сводку для президента в конце февраля, если не раньше.

В то  время как  высокопоставленные демократы  и республиканцы выразили тревогу по  поводу  этой новост,  администрация не предприняла никаких действий в ответ, Белый дом настаивал на том, что информация была неопределенной.

Детали роли г-на Азизи в схеме вознаграждения были подтверждены с помощью дюжины интервью, в которых приняли участие официальные лица США и Афганистана, осведомленные о разведданных  и рейдах, которые вывели на эту схему; его соседи и друзья; и деловые партнеры посредников, арестованных по подозрению в причастности. Все говорили на  условиях  анонимности, чтобы избежать мести.

В американских спецслужбах Азизи назвали  ключевым  посредником  между ГРУ и связанными с талибами боевиками, которые осуществляли атаки. Он был одним из тех, кто забирал наличные в России, и данные разведки описывают это  как многочисленные платежи в размере «сотен тысяч долларов». Эти файлы были среди материалов, представленных  Конгрессу на этой неделе.

В файлах говорится, что через многоуровневую и сложную систему Хавала – неформальный способ перевода денег – он доставлял наличные в Афганистан для оплаты операций. По словам сотрудников арестованных бизнесменов, переводы часто делятся на меньшие суммы, которые направлялись через несколько стран региона в Афганистан.

Афганские официальные лица заявили, что за  американских и коалиционных военнослужащих предлагались  вознаграждения  в размере до 100 000 долларов за убитого солдата.

Американский спецназ в Кабуле. Credit  Jim Huylebroek for The New York Times

Как именно деньги распределялись среди боевиков, совершающих нападения на американцев, и на каком уровне была достигнута координация, остается неясным. Но чиновники говорят, что сеть становилась все более амбициозной и поддерживала связь  с  высокопоставленными чиновниками в рядах талибов, чтобы обсудить потенциальные цели.

Около шести месяцев назад разведывательное управление Афганистана, Национальное управление безопасности, обыскало офисы нескольких бизнесменов-хавала в Кабуле  и в Кундузе на севере, бизнесменов,  которые, как считалось, были связаны с схемой вознаграждения, проведя  более десятка арестов.

«Целью операции был Рахмат, который долгое время ездит  в Россию и  обратно  и говорит, что он там  работает, но никто не знает, что он  там делает», – сказал Сафиулла Амири, заместитель главы провинциального совета Кундуза, говоря о  г-не  Азизи. Но к моменту рейда «Рахмат бежал».

«Из того, что я слышал от сотрудников службы безопасности, деньги приходили  из РФ через Рахмата», – добавил он.

Изначально,  после вторжения США в Афганистан в 2001 году,   РФ рассматривалась как сотрудничающая с американскими усилиями, поскольку ее интерес  в разгроме Аль-Каиды, международной исламской террористической группы, совпадал  с интересами Соединенных Штатов.

Но в последние годы, когда две державы столкнулись в других  местах, Кремль стал настороженно относиться к продолжительному присутствию Соединенных Штатов и сблизился с талибами, делая ставки на то, кто придет к власти в постамериканском Афганистане.

Русские также увидели возможность долгожданной расплаты за советское унижение в Афганистане в 1980-х годах, когда Красная Армия ушла оттуда  после того, как не смогла победить мятеж, поддерживаемый США.

РФ в последние годы поддерживала  хрупкий  баланс, стремясь,  с  одной стороны, нанести поражение Америке,  с другой стороны  опасаясь, что Афганистан рухнет в хаос, который может перелиться через его границы. Публично РФ признала только обмен информацией с талибами в борьбе с общим врагом – Исламским государством в Афганистане.

Сделанный Соединенными Штатами  в 2019 году вывод  о том, что русские отправляли деньги в  качестве  вознаграждения  талибам, пришелся на деликатный момент в конфликте, так  как Соединенные Штаты вступили в переговоры с повстанцами по поводу соглашения о выводе оставшихся американских войск из страны.

Некоторые из нападений, которые считались частью схемы вознаграждения, были совершены в то время, когда администрация Трампа активно обращалась к РФ за сотрудничеством на этих мирных переговорах. Залмай Халилзад, специальный посланник США, ведущий переговоры, неоднократно встречался с российскими официальными лицами для достижения консенсуса вокруг американского финала.

Залмай Халилзад, специальный представитель США по Афганистану (слева), подписал мирное соглашение с муллой Абдул Гани Барадаром, основателем движения «Талибан», в феврале. Credit   Karim Jaafar/Agence France-Presse — Getty Images

В дополнение к талибам, которые по-прежнему несут ответственность за большую часть насилия,  афганское поле битвы насыщено небольшими террористическими группами. Преступные сети, спекулянты и эксперты по обучению терроризму также занимаются независимой деятельностью, зачастую для нескольких групп одновременно.

Г-н Азизи, возраст которого, по словам соседей  и родственников,  “за 40”, процветал в этой мутной воде.

Друг, который знал его с ранних дней в Кундузе, а также в России, сказал, что в  20 лет  он начал с контрабанды небольших партий наркотиков в Иран, но это предприятие не было очень успешным. Он вернулся в северный Афганистан и,  прежде чем отправиться в Россию,  он  каким-то образом выиграл контракты от сил коалиции под руководством США на строительство двух дорог в Кундузе.

Никто из опрошенных, которые знают г-на Азизи, не был удивлен, когда его партнеры подверглись обыску около шести месяцев назад, и один из его братьев был взят под стражу с полумиллионом долларов наличными. Как сказал один из его друзей, он прошел  путь  от  человека у которого “даже одеяла не было”  до  владельца дорогих машин,   нескольких  домов  и  личной охраны.

От переводчика:  Трампа таки чморят не по-детски

Вот два примера:

Laurence Tribe

@tribelaw

Подразделение российского ГРУ, очевидно, платило убийцам из  Талибана  100 тысяч долларов за одного погибшего американца – а Трамп продолжает целовать путинскую задницу. Это было бы непостижимо, если бы не было так характерно для лояльности Трампа к Путину и нелояльности к Соединенным Штатам

Afghan Contractor Handed Out Russian Cash to Kill Americans, Officials Say

A small-time businessman became a key middleman for bounties on coalition troops in Afghanistan, U.S. intelligence reports say. Friends saw him grow rich, but didn’t know how.

nytimes.com

9:58 PM · Jul 1, 2020

Обратите внимание на выражение лица ведущей

Russia Paid Up To $100k Bounty For US Deaths In Afghanistan: NYT | Rachel Maddow | MSNBC



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