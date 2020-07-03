«THE SAKER» – СЛЕПАЯ ВЕРНОСТЬ ПОД МАСКОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ

03.07.2020, 7:44, Разное

29 ИЮНЯ, 2020

Сеть послушных последователей Кремля

«The Saker of the Vineyard» («Виноградник Балобана») – блог бывшего офицера швейцарского Красного креста, живущего во Флориде и защищающего Россию от загадочной Империи. «The Saker» стал медиафраншизой для международной сети прокремлевских СМИ с ячейками в Германии, Италии, Латинской Америке и России. Saker (пер. Балобан) – это вид сокола, falco cherrug, распространенный в степях Евразии. Название блога – это анаграмма имени блогера.

Сайт «The Saker» связывает российские националистические группы и СМИ с североамериканскими антисемитскими группами, а российских коммунистов с французскими и итальянскими правыми активистами. Набожных христиан с агрессивными головорезами. Это успешная дезинформационная медиафраншиза.

Так кто же этот «The Saker»? Начнем с оригинала, с англоязычной версии сайта. Он зарегистрирован в Исландии. Блог был открыт как скромный сайт на Blogspot в 2007 году, и медленно дорос до международного бренда. Подзаголовок сайта звучит так: «Остановим войну Империи против России». Автор характеризует себя следующим образом:

Непочтительный к социальным догмам и нормам, оппозиционный и противостоящий властям, бунтарский и агрессивный по натуре, глубоко инакомыслящий почти на уровне безусловных рефлексов, либертарианец по мировоззрению.

«The Saker» кажется действительно впечатляющим человеком, которому присуща принципиальность. «Противостоящий властям». Круто. Возможно, многие хотят быть такими, как «The Saker». К сожалению, его противостояние крайне одностороннее. Он самозабвенно подстраивается подо все, что говорит Кремль. Украиной якобы правят нацисты; страны Балтии якобы агрессивны; а РФ – несет Сирии мир. Практически всему, о чем лжет Кремль, верно вторит «The Saker»: MH17, дело Скрипаля, даже конкурс «Евровидение» освещаются с точки зрения Кремля.

Империя зла

Истинный враг «The Saker» – «Империя». Подзаголовок блога «The Saker» звучит так: «Остановим войну Империи против России». Это вам не какая-нибудь старая добрая империя, это англосаксонско-сионистская Империя. «The Saker» объясняет все подробно:

Империей США руководит 1% (или менее) элиты, которую можно назвать «глубинным государством», состоящей из двух основных групп: англосаксов и евреев. Эти две группы во многом враждебны друг другу (совсем как СС и СА, троцкисты и сталинисты), но у них есть и общее: 1) расистские взгляды на остальное человечество; 2) мессианская идеология; 3) выдающаяся склонность к насилию; 4) одержимость деньгами и жадностью с их способностью развращать. Поэтому они почти все время сотрудничают.

У «The Saker» готов ответ любому, кто предположит, что приведенное выше заявление является расистским и антисемитским:

Мне все равно.

Организованная дезинформация

«The Saker» надежно врос как в контролируемые Кремлем сети, так и в доморощенные конспирологические группы в США.

«The Saker» и South Front (пер. «Южный фронт») организованно выпускают контент, отдельная секция на сайте «The Saker» посвящена материалам South Front. «The Saker» лично пишет для сайтов в Канаде, США и для российских националистических групп. На сайте есть и выборка новостных источников – большинство из которых связаны с российскими государственными или олигархическими структурами. RT, «Спутник», «Новое восточное обозрение», Фонд стратегической культуры (Strategic Culture Foundation), South Front (пер. «Южный фронт»), News Front (пер. «Новостной фронт») и прочие часто упоминаемые в базе данных дезинформации EUvsDisinfo (на английском) источники.

У сайта весьма впечатляющий трафик – данные Similarweb показывают, что в мае сайт посетили 360 000 пользователей. Большинство посетивших его живут в США, некоторые – в Канаде.

В целом, «The Saker» – вполне типичный конспирологический сайт. Уникальным выигрышным качеством сайта является то, что он объединяет несколько левые антиколониалистские настроения – внушая, что США являются злонамеренной силой в мировой политике – с традиционным правым подходом к евреям, мусульманам, ЛГБТ-сообществу и так далее. Он красноречиво поддерживает ценности православного христианства, но только если православием управляют из Кремля.

Медиафраншиза «The Saker» переросла в сообщество. Читатели «The Saker» делятся советами о том, что читать, что выращивать и как сохранить здоровье; список благонадежных прокремлевских новостей позволяет членам сообщества чувствовать себя комфортно и уютно в своем мирке. Также имеется целый набор версий на разных языках. На англоязычной версии сайта содержатся ссылки на версии «The Saker» на французском, на итальянском, на испанском, на сербском и на русском языках. Немного поискав, мы нашли еще пару: версию сайта на немецком, прекратившую существование новозеландскую версию.

И дух «противостояния властям» явно крайне важен для сообщества.

У всей сети «The Saker » один IP-адрес. Все версии сайта, кроме версий на французском и немецком, зарегистрированы на одном и том же американском хостинге «NameCheap Inc.» во Флориде:

Изображение: Домены с одинаковым IP-адресом

Очевидно, что на всех этих сайтах находится контент, предоставленный лично «The Saker». В конце концов, это же его сеть, в которой он, по собственному заявлению, является «милостивым диктатором». Прочие постоянные авторы материалов часто пишут для разных ячеек прокремлевской сети. Все с разных сторон совместно нападают на «англосаксонско-сионистскую Империю». Некоторые сосредоточены на всем, что касается «англосаксов», другие – на империализме, а прочие – на сионистском компоненте. В меню «The Saker» есть что-то на любой вкус.

Мужественные добродетели

Так какова же связь с Россией? Первый компонент заключается, конечно, в том, что «The Saker» верно следует кремлевским нарративам. Второй – это обмен контентом исключительно внутри прокремлевской сети, а третий компонент – это то, что некоторые авторы российской версии «The Saker» тесно связаны с российскими националистическими кругами. Под своим настоящим именем, Андрей Раевский, «The Saker» регулярно пишет статьи для сайта «Свободная Пресса», одной из самых влиятельных платформ, где пропагандируются российский национализм, враждебность к Украине и ностальгия по СССР.

«The Saker» – это удачный инструмент, с помощью которого можно охватить международную аудиторию. Ему присущ несколько интеллектуальный подход с ссылками на философию, теологию и сомнительные источники. Это уютная, обособленная среда, в которой культивируются любые предубеждения и нетерпимость, благодаря чему читатели вольны наслаждаться ненавистью, притворяясь здравомыслящими, разумными и храбрыми поборниками правды; это оплот свободных людей:

Сейчас Западу нужны именно более типично мужественные добродетели.

Такие, как добродетель «противостояния властям», если только эти власти находятся не в Кремле.

От скаута: мои искренние поздравления Saker’y. Далеко не каждый “удостаивается” подобного))) Можно сказать – признание заслуг. Желаю дальнейших успехов на этом поприще



И.Л.