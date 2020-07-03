Нефть подешевела после двух дней активного роста

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03.07.2020, 7:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз после двух дней активного роста, давление оказывает рост числа случаев заражения новым коронавирусом.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,97% – до 42,72 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,01% – до 40,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В течение предыдущих двух торговых дней стоимость нефти увеличивалась, поскольку снижение запасов в США внушало надежды на постепенное восстановление спроса, а экономические данные показывали, что мировая экономика также начала свое восстановление.

Однако увеличение ежедневных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает оказывать давление на настроения участников рынка. Число заболевших COVID-19 продолжает стремительно расти, обновляя ежедневные рекорды. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 млн случаев заражения, свыше 512 тыс. человек скончались.



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