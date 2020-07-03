Число инфицированных коронавирусом в мире неумолимо приближается к 11 миллионам человек

03.07.2020, 7:44, Новости дня

Самые высокие темпы распространения COVID-19 показывает в США и странах Южной Америки. Но, несмотря на пугающие цифры, в той же Бразилии ограничительные меры снимают одну за другой.

Месяц протестов Америке даром не обошелся. Таких показателей по приросту числа инфицированных в США не фиксировали даже в апреле, в самый разгар пандемии. Уже больше недели отметка держалась на 40 тысячах новых случаев в день, но в минувшие сутки выявили уже свыше 50 тысяч заразившихся. Мэры и губернаторы одни за другими возвращают ограничения.

Власти Чикаго ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в город, их коллеги из Майями приняли решение штрафовать тех жителей, которые не носят маски в общественных местах согласно предписанию. В Калифорнии пошли еще дальше – и вновь закрыли бары, музеи, кинотеатры и рестораны.

"Ситуация с каждым днем становилась все более тревожной. Если в начале месяца показатель по выявлению новых инфицированных в штате был на уровне 4,5 процентов, то теперь он превышает 6,5 процентов. С точки зрения, что пошло не так, здесь можно говорить о человеческом факторе. Многие жители, на протяжении месяцев, соблюдая меры безопасности и оставаясь при этом здоровыми, просто устали от этого и как бырасслабились. К примеру, перестали носить те же маски", — сообщил Питер Чин-Хонг, ведущий инфекционист университета Калифорнии.

Тем не менее, многие в США все-таки придерживаются строгих правил соблюдения социальной дистанции. Популярность здесь набирают так называемые шторы для обнимашек, которые позволяют безопасно заключить в объятья родственников из зоны риска. Моду на них еще в мае ввел 29-летний британец Энтони Ковен, который из шторы для душа сделал специальный дивайс, чтобы обнять свою бабулю Лили.

Тем не менее, даже несмотря на такие меры, США продолжают лидировать по числу инфицированных и умерших от коронавируса в мире. Неприятную тенденцию подхватили и в соседней Мексике, которая по количеству заразившихся за последние сутки опередила Испанию. Тем не менее, в половине регионов страны уровень эпидемиологической угрозы снизили, что позволило ослабить и ограничительные меры. Несмотря на высокие темпы распространения инфекции, открывают бары и рестораны и в Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу подхвативших коронавирус. В Рио-де-Жанейро, помимо предприятий общепита, возобновили работу салоны красоты, тату-мастерские, а также общественные пляжи. Впрочем, некоторые муниципалитеты в стране, локдаун сохраняют.

"Эпидемия сегодня не просто продолжает распространяться – она активно перекидывается с крупных городов в деревни. Но в Бразилии менее 20% городов имеют возможность должным образом оказывать лечение пациентам в тяжелом состоянии. К тому же у нас нет такой эффективной логистики, как в Европе, чтобы перевозить тяжелобольных в крупные города", — заявил Маргарет Далкомо, доктор Института исследований легочных заболеваний.

В Азии эпицентром пандемии остается Индия – накануне число инфицированных побило новый антирекорд и превысило 19 000 заболевших в сутки. Тем не менее, в Минздраве отмечают, что несмотря на активное распространение коронавируса, в стране фиксируют и высокий коэффициент выздоровления – около 60%. В связи с чем власти Индии решили с 6 июля открыть все памятники архитектуры для посещения – в том числе Тадж Махал и Красный форт в Дели. Ну а железные дороги в Индии впервые с 1853 года достигли стопроцентной пунктуальности в движении поездов. За минувшие сутки все составы отправлялись и пребывали на станции точно по расписанию. Правда, секрет успеха в том, что после начала пандемии из 13 000 поездов в стране свою работу продолжили только 250 составов.