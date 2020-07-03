 

В Индии еще десятки людей стали жертвами ударов молний

03.07.2020, 7:44, Новости дня

Как сообщают индийские СМИ, в минувший четверг от ударов молний погибли, по меньшей мере, 26 жителей восточного штата Бихар. За последнее время это уже третья подобного рода трагедия с большим числом жертв в этом регионе: 25 июня молнии привели к гибели 92, а 30 июня — еще 11 человек.

Причина трагедии заключается в том, что, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности, люди продолжают работать в поле в грозу, передает ТАСС. Главный министр правительства штата Нитиш Кумар, выразив соболезнования семьям погибших, призвал жителей соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.



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