 

Смолий ушел по требованию Зеленского, в Беларуси начались массовые проверки правоохранителей. Главное из Telegram-каналов

03.07.2020, 7:42, Новости дня

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Смолий ушел по требованию Зеленского

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина заявила, что Яков Смолий подал в отставку с должности председателя Национального банка Украины по требованию президента Владимира Зеленского.

“Случилось это после того, как [Смолий] несколько раз сходил на Банковую. 1 июля (несколько раз), 30 июня (после Рады реформ), в предыдущие дни. Был очень непростой разговор с президентом. Точнее, несколько. По сути, отставка Смолия – прямое требование Зеленского”, – отметила журналистка.

На референдуме по внесению изменений в конституцию РФ сфальсифицировали около половины голосов

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед”, ссылаясь на оценку математика и эксперта по электоральной статистике Сергея Шпилькина, пишет, что почти половина голосов “за” на референдуме по внесению изменений в конституцию РФ были сфальсифицированы.

“Вся процедура голосования совершенно девальвировала результат, похожий на фантомную болевую реальность Кремля. Сторонний наблюдатель иной раз убеждается, что технически и содержательно выборов в России не существует”, – отмечает паблик.

В Беларуси ищут неблагонадежных правоохранителей и активных граждан

Белорусский Telegram-канал “Трыкатаж” утверждает, что в министерстве внутренних дел Беларуси начались массовые проверки на детекторе лжи.

“Сотрудников, в первую очередь работающих на массовых мероприятиях и в спецподразделениях, проверяют на благонадежность”, – сообщает паблик.

Кроме того, КГБ и МВД Беларуси “начали поквартирный обход граждан, проявляющих активность в протестных чатах и сообществах”, пишет “Трыкатаж”.

“Изымают компьютеры и телефоны, беседуют, заставляют писать объяснительные, пробуют вербовать. У домов, где проживают предполагаемые админы Telegram-каналов, чатов и групп в соцсетях, развернуты мобильные технические станции для перехвата звонков и смс-сообщений”, – заявляют авторы паблика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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