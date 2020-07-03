 

За сутки коронавирусом в мире заразились 174 тыс. человек

03.07.2020, 7:42, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 842 416 человек (+174 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 520 785 человек (+5 тыс. человек), выздоровели 5 724 851.

В США число инфицированных достигло 2 739 230, умерло 128 743, излечилось 781 970 человек.

В Бразилии заболело 1 496 858 человек, 61 884 умерших и 957 692 излечившихся.

Далее следует Россия – 660 231 инфицированный, 9668 умерших и 428 276 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболел 604 641 человек, 17 834 умерли, 359 860 выздоровели.

Перу вышло на пятое место с 292 004 инфицированными и 10 045 жертвами COVID-19.

В Великобритании коронавирусом заразилось 285 268 человек, умерло 44 080.

В Чили уже 284 541 инфицированный и 5920 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Утром 2 июля стало известно, что в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране на утро 2 июля составляет 45 887, от COVID-19 скончалось 1185 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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