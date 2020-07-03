Назарбаев вернулся к работе после коронавируса

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03.07.2020, 7:30, Новости дня

Экс-президент Казахстана и глава Совбеза страны Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил, что вернулся к работе.

«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям, я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», – передает РИА «Новости» слова Назарбаева в обращении к казахстанцам.

По словам экс-президента, вместе со своим народом он ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на лечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.

«Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас. Однако как уберечься от заражения этой болезнью, во многом зависит от каждого человека лично», – подчеркнул экс-президент.

При этом он призвал граждан, особенно молодых людей, к стойкости.

«Соблюдать необходимые правила гигиены, и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходимы дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам», – отметил Назарбаев.

Он также сказал, что был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую ему оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, среди которых были президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие.

Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля.

Напомним, пресс-служба Назарбаева сообщала 18 июня, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

В воскресенье пресс-секретарь политика Айдос Укибай сообщил в Twitter, что «сегодняшний тест Елбасы (лидера нации) на КВИ показал «отрицательный результат».



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