Мнение: О верховном главнообнулённом

03.07.2020, 6:50, Разное

Ну что, соратнички, поскрежещем зубками в бессильной злобушке?

Опять наш вождь всех нас цинично кинул ловко переиграл! И как он гениально обнулился – на глазах у всех. И счёт, как говорится, на табло…

Если кто подумал, что слова эти относятся к явному триумфатору вчерашнего как бы голосования, то… он не прав. Не про нынешнего и, вероятно, будущего российского президента Владимира Путина сейчас речь.

Про нашу доморощенную оппозицию поговорим. Вот уж кто действительно обнулился по полной, так это она. Хоть системная (но с ней давно всё ясно), хоть несистемная.

Казалось бы, нынешняя ситуация давала оппозиционерам все козыри в руки. Пойдя на столь рискованный экспромт с переписыванием Конституции ради обнуления президентских сроков, Владимир #Путин пошёл ва-банк. И против него играло многое – разочарование миллионов людей в линии партии по причине затяжного снижения уровня жизни. Падение доверия населения из-за поспешной и грабительской пенсионной реформы. Нарастающее чувство тупика и усталости у думающей интеллигенции. Наконец, некстати пришедшая пандемия #коронавирус­а, вынудившая власти принимать непопулярные меры в виде некарантина, из-за чего тысячи бизнесов накрылись медным тазом, а сотни тысяч людей потеряли источники заработка.

Последнее обстоятельство стало бы настоящим подарком для любой оппозиции. Во-первых, народ на #власть реально озлобился, слишком уж резво она закрутила гайки. Во-вторых, в действиях властей было реально много ошибок и, соответственно, огромная масса настоящих, а не высосанных из пальца, поводов для критики, столь же справедливой, сколь и жёсткой. В-третьих, огромный простор для агитации и пропаганды через #интернет и социальные сети: большинству сидящих дома всё равно делать было нечего, кроме как зависать на ФБ или ВК, в #ЖЖ или ОК – вот где можно было развернуться с пропагандой и агитацией против обнуления, и цензурных рогаток нет!

Но где всё это эффективное использование удачно подвернувшегося шанса? Кто назовёт хотя бы полдюжины ярких и запоминающихся роликов или текстов оппозиции, реально возорвавших соцсети?

И ведь не сказать, что #оппозиция не делала совсем уж ничего, нуль. Публиковал свои расследования ФБК, становясь калифом на час для умеренно-либеральных СМИ. Вёл какие-то эфиры «американский шнурок» Алексей navalny Навальный. Вносило свою лепту в информационный шум обглоданное «Яблоко». Но! Усилий откровенно была не гора. И родила эта не-гора даже не мышь, а хорошо если карликовую белозубку.

Вообще, коронавирусную повестку российские оппозиционеры отработали совсем на отвяжись. Сначала не придумали ничего умнее, чем топить за раздачу денег населению, отправленному по домам доедать последние запасы. А когда эту повестку #Кремль у них перехватил в конце весны – начале лета, откровенно сдулись, переключившись на более важные темы.

Также не видно было оппозиционеров среди волонтёров. Не наблюдалось их и среди тех, кто озаботился бы покупкой качественных СИЗ для медиков или хотя бы медицинских масок для групп риска – а ведь можно было бы часть бюджета ФБК направить вместо роликов на реальную помощь людям, организовав закупки пусть даже и на AliExpress. Можно было бы, наконец, действуя через своих муниципальных депутатов, разоблачать и оспаривать в судах совсем уж одиозные действия властей, типа закрытых скверов или прогулочных разрешений, обращаясь в том числе к мировому опыту.

Что из этого было сделано? Да ничего, практически. А если что-то спорадически вдруг появлялось, то не доводилось ни до ума, ни даже до конца. Как и Владимир #Путин, оппозиция добровольно и полностью самоизолировалась от народа. Что обвалило её рейтинг ещё круче, нежели президентский.

Наконец, даже в самом основном вопросе – что делать (с голосованием) – оппозиционеры ухитрились снова пройтись по тем же граблям. Заблудиться в тех же трёх соснах – протестное голосование, активный бойкот или испорченный бюллетень. За 20 лет так и не смогли договориться о единой и внятной позиции.

В общем, свой шанс оппозиция бездарно и откровенно пролюбила, не сумев подняться над вселенской суетой мелких амбиций ничтожных вождей. За что и получила свой закономерный результат – полный нуль.

Тут, конечно, нельзя обойтись без подозрений, что все сколько-нибудь известные оппозиционеры сидят на мелких грантах у АП РФ. Потому и отрабатывают их, а не актуальную оппозиционную повестку. Но выбирая между сговором и глупостью, я традиционно голосую за второе.

Возникает закономерный вопрос: а что дальше? Честный ответ – а ничего. Полный нуль. Полный штиль.

Как уже было, кстати, в позапрошлом веке. Тогда поражение декабристов, вызванное в основном их пассивностью в решающий момент, привело к 30-летнему николаевскому застою. Страна при этом жила и худо, и бедно, хотя и не так уж плохо. Потребовалось унизительное поражение в Крымской войне (и смена поколений), чтобы #Россия встряхнулась. И ещё долгие годы ушли на формирование новой оппозиции, уже не страшно далёкой от народа.

В какой войне должна проиграть нынешняя #Россия?