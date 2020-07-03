Мнение: Ранжирование городов России

03.07.2020, 6:45, Разное

Путин подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Днем обмолвился, что хочет одарить ряд городов почетными званиями, а через пару часов подписал указ.

В путинском списке – двадцать городов. Звание присвоено г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г. Перми, г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю. В Казани, как, видимо, и в других городах, завтра организуют праздничный салют…

Пытаюсь понять логику тех, кто готовил путинский указ. Но понять не могу.

Вот, к примеру, Боровичи – прекрасный город, который в годы Великой Отечественной был превращен в город-госпиталь для раненых бойцов Красной Армии. Достоин город звания «Город трудовой доблести»? Однозначно! Но, к примеру, в Череповце тоже было развернуто порядка сорока госпиталей. Но Череповец почему-то не заслужил звания «Город трудовой доблести». Не странно?

Как не заслужили этого звания, такие города, как Пенза или Красноярск, Тюмень или Вологда… В этих городах меньше работали, приближая Победу?

Мне не понятно это разделение. Потому что оно выглядит ранжированием российских городов на города доблестные и города-тунеядцы. Кто-нибудь может обьяснить, зачем надо было чесать там, где не чесалось?

На снимках: памятник «Тыл – фронту», установлены в Магнитогорске Фотография отсюда Салют в Казани. Фотография отсюда