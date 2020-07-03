Мнение: Удобный террор

03.07.2020, 6:35, Разное

Удобный террор

На Украине призывали к расправе над «ватными партиями»

Несмотря на то, что продолжается клоунада с попытками просто арестовать Порошенко по второстепенному делу, практики времен бывшего президента цветут и пахнут.

Предшествующие избиения общественников и политических активистов нацистами из «Азова» сегодня дополнились демонстрациями нацистов под лозунгами «Запрета ватных партий», в том числе «Оппозиционной платформы» и «партии Шария». Нацисты совсем не таясь рассказывают, как они будут преследовать и избивать людей, которые «не за Украину». За последнюю неделю несколько человек уже пострадали от этого открытого террора.

Разумеется, в поведении нацистов нет ничего необычного, они ведут себя именно так, как обычно и ведут себя нацисты, ощущая полную безнаказанность. Дело в этой самой полной безнаказанности, когда структуры, фактически подчиненные МВД Украины и лично Авакову, используются для открытого терроризирования политических оппонентов при полном пособничестве со стороны государственных структур. Так как государство никак не препятствует разворачивающемуся террору, это говорит о том, что этот террор удобен и выгоден, поэтому администрация Зеленского делает вид, что это норма.

Причины такого поведения достаточно очевидны – как показывают опросы общественного мнения, рейтинг Зеленского и «Слуги народа» сыпется, а часть из разочаровавшихся в Зеленском уходят к «ватным партиям», что повышает их шансы на следующих выборах и, соответственно, понижает шансы самого Зеленского и его спонсора. Ну а тут под рукой есть удобный Аваков, контролирующий значительную часть нацистов. В итоге, их натравливают на тех, кто может прямо или косвенно воспользоваться неизбежной деградацией рейтинга Зеленского. Нацистский террор удобен, поэтому украинская олигархия, стоящая за Зеленским, не стесняется его использовать, точно так же, как для устрашения оппонентов использовались нацисты при Порошенко, чтобы нападать на журналистов и общественных активистов, запугивать телеканалы и радиостанции, закрывать неудобные газеты, а при необходимости, и убивать тех, кто стал более серьезной помехой.

Мы видим, что Зеленский готов использовать нацистов точно так же, как и Порошенко, и поэтому террор нацистов как поддерживался, так и будет поддерживаться государством, развеивая иллюзии тех, кто полагал, что с уходом Порошенко нацистов отодвинут в маргинес. Наоборот, из них снова сделали мейнстримовый инструмент запугивания и давления на оппонентов. А некоторые еще находят возможность удивляться тому, что убийцы гуляют на свободе, Порошенко никак не может быть арестован, а нацисты открыто грозят нападать на тех, на кого захотят, или, вернее, на тех, на кого им укажут.

При этом у «Оппозиционного блока» или у более мелких партий или вождистских проектов практически нет реальных ресурсов, чтобы этому противостоять, кроме как криками «Нас нас нападают, посмотрите на это». Убедят ли эти жалобы кого-то из тех, кто заказывает эту кампанию? Конечно же, нет. Жалобы и увещевания нацизм воспринимает как слабость и поэтому он лишь убеждается в том, что действует единственно правильным способом. На эту тему в свое время отлично сказал Хемингуэй применительно к Испанской гражданской войне:

«Фашистские государства верят в тотальную войну. Это попросту значит, что всякий раз, как их бьют вооруженные силы, они вымещают свое поражение на мирных жителях. В эту войну, начиная с середины ноября 1937 года, их били в Западном Парке, били в Пардо, били в Карабанчеле, били на Хараме, били под Бриуэгой и под Кордовой. И всякий раз после поражения на фронте они спасают то, что почему-то зовут своей честью, убивая гражданское население.

Начав описывать все это, я вызвал бы у вас только тошноту. Может быть, я пробудил бы в вас ненависть. Но не это нам сейчас нужно. Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

Время показало правоту Хемингуэя. Европейские нацизм и фашизм цвели и пахли в период умиротворения агрессора, и реально их остановили, лишь крепко их побив. Это единственный рецепт борьбы с фашизмом и нацизмом. Если вы рассчитываете с ним договориться и вымолить себе место под солнцем при таком режиме, вы уже проиграли.

Есть ли у оппонентов нацизма на Украине ресурсы, чтобы побить его? Очевидно, что на текущий момент таких материальных, силовых и властных ресурсов у них нет. Поэтому при любом более-менее серьезном столкновении с нацистами они проиграют, потому что нацистам будет подыгрывать власть и покрывать их в случае необходимости, в то время как оппоненты будут получать по полной и от власти, и от контролируемых властью нацистов. Соответственно, пока эти партии будут делать вид, что проблема не в нацизме, и пока они не поставят целью денацификацию Украины, они и далее будут оставаться грушами для битья без каких-либо перспектив взять реальную власть. Они слабы, а слабых бьют – на крики про «парламентскую демократию» прилетает кованный сапог в лицо, который заботливо продемонстрируют остальным, что будет с тем, кто посмеет выступить против столь удобного для Зеленского и Ко нацистского террора.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/ukraina/udobnyy-terror/ – цинк