 

Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести

03.07.2020, 5:37, Разное

Коронавирус пока еще никто не поборол, в том числе в Белоруссии, отметил врач, эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. “Я считаю, что фраза “Мы победили коронавирус!” должна быть на совести того, кто это говорит”, – сказал эксперт в комментарии для “Дни.ру”.

Прокомментировал специалист и ситуацию в Казахстане, где с 5 июля вводят карантин на две недели. Решение властей республики вызвало у врача недоумение. “Совершенно не понятно, с чем был связан вот этот возврат к ограничительным мерам”, – добавил он.

Что касается коронавируса в России, то наша страна находится в стадии так называемого “сниженного плато”, уверен Эдигер. “Мы видим постепенную динамику снижения количества заболевших и, соответственно, умерших. Согласно прогнозам, эта ситуация затянется до двух, возможно, трех месяцев. В дальнейшем могут быть эпизоды так называемых “свечек” – острых всплесков заболевания”, – пояснил он.

Ситуацию с коронавирусом в России врач назвал управляемой. “В крупных городах всплески уже прогнозируются исходя из того, как ведет себя население”, – заключил он.

Эйсмонт – о тесте на коронавирус Лукашенко: Абсолютно точно знаю, что президент не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости. Президент живет за городом, фактически в деревне, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и он хорошо себя чувствует pic.twitter.com/L4uUkEJ9TG

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 2, 2020

Напомним, что в четверг, 2 июля, Александр Лукашенко во время вручения государственных наград отметил борьбе медиков с коронавирусом в Белоруссии. Система здравоохранения республики выстояла, констатировал Батька. По словам Лукашенко, накал борьбы не снижается, но уже можно сказать, что Белоруссия победила.

Белоруссия одна из немногих стран, которая не стала вводить карантин в разгар эпидемии коронавируса. Сам Лукашенко предлагал лечить инфекцию странными способами: дышать над костром, ходить в баню, заниматься спортом и даже употреблять горячительные напитки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Ефремова разнесли за раскрытую тайну оппозиции

02.06 / Влиятельный банкир потребовал снять Лукашенко с президентских выборов

08.06 / Авиабаза в Канте: Россия доплатит за использование дополнительных площадей

24.04 / Мнение: Суп из остатков запасов.

29.06 / Десятки тысяч россиян остались за границей

13.04 / Учёные: Умеренное потребление кофе положительно влияет на сексуальную жизнь человека

30.05 / Мнение: Выходной от Путина

30.06 / Ученые: Даже тяжелые больные вырабатывают T-клетки для борьбы с COVID-19

03.06 / Мосгорсуд признал законной статью столичного КоАП, вводящую штрафы за нарушение самоизоляции

18.04 / Столичную систему выдачи пропусков атаковали хакеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска