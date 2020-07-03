 

В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

03.07.2020, 5:35, Новости дня

В поселке Верхняя Подстепновка Самарской области из-за утечки газа, вызванной незаконной врезкой в газопровод, проводится эвакуация жителей – около 1,5 тысячи человек, в том числе, почти 367 детей.

Место аварии находится в 400 метрах от поселка. Жителей вывозят из поселка на автобусах, многие уехали на личном транспорте. Для размещения людей подготовлены два пункта: Дом культуры села Воскресенка и школа Южного города, но 80 процентов эвакуируемых от размещения в них отказались, отправившись к родным и близким., передает ТАСС

Незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления была повреждена при проведении аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" земляных работ. Погибших и пострадавших нет.



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