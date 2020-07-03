 

Нурсултан Назарбаев победил коронавирус

03.07.2020, 5:35, Новости дня

Первый президент Казахстана Нурсултан в обращении к народу республики сообщил, что выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

"Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления", — подчеркнул лидер нации.

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС. В минувший четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter, что новый тест на коронавирус, который сдал Нурсултан Назарбаев, показал отрицательный результат.



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