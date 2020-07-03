Герус поддержал правки Жупанина в закон, которые возобновят импорт электроэнергии из РФ – Волынец

03.07.2020, 5:30, Новости дня

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1 авторства его коллеги по фракции Андрея Жупанина, который предлагает внести правки в закон “О рынке электроэнергии” и возобновить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в том числе и из России.

Трансляцию выездного заседания комитета, которое прошло 1 июля, опубликовал в своем Facebook нардеп от “Батьківщини” Михаил Волынец.

Законопроект поддержали 11 депутатов комитета: от фракции “Слуга народа” Андрей Жупанин, Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх; Юрий Шаповалов, (группа “Партия “За майбутнє”), Максим Ефимов (депгруппа “Доверие”), Инна Совсун (“Голос”), Анна Скороход (внефракционная).

“К абсурдности законодательных инициатив некоторых “слуг народа” невозможно привыкнуть. В условиях профицита украинского угля, простоя украинских угледобывающих предприятий, на фоне всеукраинского шахтерского протеста “слуга народа” Жупанин подает в парламент альтернативный правительственному законопроект об изменениях в закон “О рынке электрической энергии”, который лоббирует импорт электроэнергии из России”, – написал Волынец.

Виїзне засідання комітету з питань енергетики та ЖКП | 01.02.2020 🟥 ВІДЕО. На сьомому році війни, український депутат пропонує зберегти імпорт російської електроенергії.До абсурдності законодавчих ініціатив деяких слуг народу неможливо звикнути. За умов профіциту українського вугілля, простою українських вугледобувних підприємств, на тлі всеукраїнського шахтарського протесту «слуга народу» Жупанін подає до парламенту альтернативний до урядового законопроєкт про зміни до закону «Про ринок електричної енергії», який лобіює імпорт електроенергії з Росії.Голоси енергетичного комітету ВР щодо лобіювання російського інтересу в українській енергетиці розділилися.✅ За урядовий проєкт закону 3657, що передбачає припинення імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства, зі мною виступили колеги Бондар, Горобець, Мулик, Мороз, Кисельов, Кучеренко, Камельчук, Кіт, Гриб, Шипайло.⛔️ За альтернативний законопроєкт Жупаніна 3657-1, яким передбачається відновлення постачання російської електроенергії виступили депутати: Герус, Скороход, Пивоваров, Семінський, Припутень, Совсун, Нагорняк, Костюх, Жупанін, Єфімов, Шаповалов.🎥 Відео розгляду зазначених законопроєктів на вчорашньому виїзному засіданні енергетичного комітету ВР додаю. Posted by Михайло Волинець on Neljapäev, 2. juuli 2020

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

Член профильного комитета ВР Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. “Українські новини” 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК “Укрэнерго” 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания “Юнайтед Энерджи”.

За первую половину декабря “Энергоатом” произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать, и потерял 100 млн грн, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что считает причиной такой ситуации поправку Геруса.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования Герусом поправки в законодательство, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.