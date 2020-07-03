 

Мнение: ВВС Финляндии избавятся от свастики

03.07.2020, 5:29, Разное

ВВС Финляндии официально отказались использовать символику со свастикой из-за текущей конъюнктуры.
Флаг со свастикой использовался в финской авиации с 1917 года вплоть до сего года.
Финыы долго отбивались от обвинений в пропаганде нацизма, утверждая, что их свастика появилась раньше, а ее просто дискредитировали нацисты (что никак впрочем не мешало Финляндии быть союзником нацистской Германии)
Но протесты имени Джорджа Флойда дотянулись и до него.
Военные заявляют, что у них нет задачи защищать устаревшие символы.

История финских ВВС началась 6 марта 1918 года, когда в Вааса приземлился аэроплан Тулин-Д (Thulin Typ D) подарок шведского графа фон Рузена. Крылья самолета украшал восточный символ счастья – свастика.

– Вскоре после этого главнокомандующий Карл Густав Маннергейм постановил, что голубая свастика станет национальным символом, – рассказывает директор музея ВВС Финляндии Кай Меклин, – От свастики нам пришлось в 1945 году отказаться, потому что ее дискредитировала нацистская Германия.

Согласно разъяснению на сайте Сил обороны Финляндии, свастика как древний символ счастья финно-угорских народов была принята в качестве символа ВВС Финляндии ещё в 1918 году. Хотя по условиям мирного договора после окончания Войны продолжения в 1945 финны должны были отказаться от ее использования, но сделано это не было. Вид нынешнего флага установлен указом президента У.К.Кекконена от 8.11.1957 года. В разъяснении на сайте сил обороны подчеркнуто, что в отличии от нацистской финская свастика строго вертикальна.

http://ruspol.net/?p=191&news=5934 – цинк

Но как видим, сколько веревочке не виться…

Источник: Colonel Cassad



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