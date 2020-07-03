VOAэкспресс 2 июля 2020

03.07.2020, 5:20, Новости дня

Талибан

Стали известны новые подробности скандала, связанного с предполагаемыми российскими вознаграждениями «Талибану» за ликвидацию солдат США.

The New York Times назвала имя предполагаемого посредника между Россией и Талибаном. Человек по имени Рахматулла Азизи, предположительно, является посредником, который на протяжении нескольких лет передавал деньги, полученные от подразделения российской военной разведки связанным с Талибаном боевикам

Поправки

Эксперты в США – о том, чего можно ждать от Кремля после снятия ограничений для сроков правления Владимира Путина

Интернет-папа

Роб Кенни снимает видео о том, как гладить рубашку, менять колесо на машине и завязывать галстук. Казалось бы, что в этом такого? Однако видеоролики Кенни стали настоящей сенсацией, а самого американца теперь называют «интернет-папой»

Американские рецепты

Мы продолжаем нашу рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – панкейки, одно из излюбленных блюд для завтрака у американцев. Блинчики были популярны на протяжении многих веков и присутствовали в рационе многих культур. В Древней Греции и Древнем Риме блины делали из пшеничной муки, оливкового масла, меда и простокваши.