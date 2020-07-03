СК не нашел признаков преступления в убийстве жителя Екатеринбурга

03.07.2020, 5:20, Разное

…застреленного росгвардейцами.

В Екатеринбурге Следственный комитет отказался проверять заявление родителей Владимира Таушанкова, застреленного росгвардейцами во время штурма его квартиры. Об этом «Новой газете» сказал сотрудничающий с «Зоной права» Алексей Бушмаков.

В СК решили, что в заявлении нет сведений, которые указывали бы на признаки преступления, и отказались регистрировать его в книге учета. При этом следователи пообещали проверить доводы родителей убитого в рамках расследования дела о хищении рулонов обоев, по которому подозревают самого Таушанкова.

«Какие еще признаки преступления необходимы Следственному комитету для организации проверки, когда речь идет о смерти человека? Безусловно, мы в кратчайшие сроки обжалуем бездействие следователя в суде», — пояснил Бушмаков.

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27-летнего Таушанкова убили в ночь на 1 июня во время штурма его квартиры. Следствие считает, что незадолго до этого он похитил из строительного магазина четыре рулона обоев, после чего заперся дома. Во время спецоперации сотрудники Росгвардии выстрелили в екатеринбуржца семь раз. Позже в СК завели дело о применении насилия к представителя власти и заявили, что Таушанков вел себя агрессивно и распылил газ в лицо полицейскому.