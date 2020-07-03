Закрытые на карантин офисы Европарламента обокрали в Брюсселе
03.07.2020, 4:30, Новости дня
Неизвестные обокрали офисы Европарламента во время карантина, введенного из-за ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.
Около 50 евродепутатов, вернувшись в офисы, обнаружили, что кто-то рылся в их кабинетах и бумагах. У многих пропали компьютеры, планшеты и другие вещи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Так, депутат из Германии Нико Земсротт сообщил, что у него пропали два ноутбука. Он назвал ситуацию «страшным скандалом».
«Я не понимаю, почему все об этом молчат», – сообщил он, раскритиковав службу безопасности ЕП.
В пресс-службе ЕП сказали, что сообщили депутатам о случившемся еще в апреле. Была усилена охрана, ведется расследование.
В 2020 году ЕП собирается потратить на охрану офисов более 23 млн евро.
Напомним, вызванный коронавирусом кризис привел к обострению внутренних противоречий в Бельгии.
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