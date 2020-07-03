Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

03.07.2020, 4:26, Новости дня

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин сообщил, что российская система противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей" способна уничтожать в ближнем космосе гиперзвуковое оружие и спутники противника.

"По своим тактико-техническим характеристикам [комплекс] С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, — пояснил Сергей Суровикин в интервью газете "Красная звезда". По его словам, заложенные в эту зенитно-ракетную систему характеристики позволяют уничтожать гиперзвуковое оружие всех модификаций, а аналогов этого комплекса в настоящее время не существует.

Комплекс "Прометей" разрабатывается концерном "Алмаз-Антей" с применением принципа раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Его основная задача — уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета. Также он способен поставить заслон самолетам и беспилотным летательным аппаратам.

Комплекс С-500 "Прометей" может начать поступать в Вооруженные силы РФ уже в 2021 году: он готов к серийному производству, а его основные характеристики подтверждены в ходе испытаний. Ранее в командовании Первой армии противовоздушной и противоракетной обороны, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район, сообщили, что С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, напоминает "Интерфакс".