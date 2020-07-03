Нефритовые копи в Мьянме снесло оползнем, более 160 погибших. Очевидцы сняли трагедию на видео

03.07.2020, 4:25, Новости дня

2 июля на нефритовых копях в провинции Качин в азиатском государстве Мьянма произошел оползень, который завалил входы в шахту. Погибло 162 человека, 54 получили ранения, сообщила в Facebook пожарная служба Мьянмы.

Поисковые работы, в которых принимают участие спасатели и волонтеры, продолжаются.

Причиной схода огромной массы грязи и камней со склона называют проливные дожди.

По информации ВВС, полиция предупреждала об опасности работ во время ливней, но рабочие проигнорировали сообщение.

Очевидцы сняли сход оползня на видео.

ВИДЕОВидео: Evening Standard / YouTube

Мьянма обладает наибольшими залежами нефрита на планете, однако несчастные случаи на приисках – не редкость. В ноябре 2015 года около 100 человек погибли после схода оползня на поселок в провинции Качин, в котором жили старатели.