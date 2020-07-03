Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала “112 Украина”

03.07.2020, 4:25, Новости дня

2 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала “112 Украина”. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что телеканал проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, а также разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Как сообщает регулятор, в эфире “112 Украина” 22–24 июня была зафиксирована проиллюстрированная фотопортретом и печатными словами народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука подводка-комментарий к телепередачам Live и “Прайм”. В своем комментарии Медведчук положительно оценил инициативы президента РФ Владимира Путина в международной политике и выразил оптимизм относительно их реализации.

“Эти свои мысли Виктор Медведчук изложил журналистам “Российской газеты”, которая является печатным органом правительства России, относительно статьи президента РФ Владимира Путина, опубликованной 18 июня 2020 года в американском журнале The National Interest. В ней говорилось о трактовке российским президентом причин Второй мировой войны, глобальных последствиях и переосмыслении в современном глобализированном обществе. В указанной статье Путин возложил ответственность за начало войны, кроме нацистской Германии, на ведущие державы того времени – Великобританию, Францию, Польшу. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Польши, Латвии, Эстонии и других стран раскритиковали статью Путина, обвинив российского президента в искажении исторических фактов”, – уточнили в Нацсовете.

Также в регуляторе отметили, что в передаче телеканала звучала только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва и которая не дает всестороннего анализа и трактовки политики Советского Союза во Второй мировой войне.

“Кроме одобрительного комментария Виктора Медведчука с признаками популяризации и пропаганды главы государства-агрессора, редакция телеканала не обеспечила трансляции других мнений, взглядов, опровержения, возражения или иных форм сообщений, которые объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем ограничили аудиторию исключительно одной точкой зрения”, – заявили в Нацсовете.

Национальный совет во время внеплановой проверки изучит, выполнил ли телеканал условия закона Украины “О телевидении и радиовещании”, и примет решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья Путина к 75-летию окончания Второй мировой войны вышла в The National Interest 18 июня. Глава Кремля, в частности, заявил в ней, что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была “законной”.