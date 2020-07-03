За три месяца украинцы заказали через “Укрпошту” почти 55 тыс. посылок с лекарствами

03.07.2020, 4:25, Новости дня

За три месяца украинцы заказали через “Укрпошту” почти 55 тыс. посылок с лекарствами. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, сервис доставки лекарств “Укрпоштою” был введен еще в начале карантина, и на сегодняшний день в Украине ежедневно бесплатно оформляется и доставляется более 1000 заказов.

Отмечается, что самыми популярными медикаментами для доставки стали сердечно-сосудистые, успокаивающие, обезболивающие, а также препараты для лечения поджелудочной железы и астмы. Кроме этого, большим спросом пользовался парацетамол.

При этом больше всего лекарств было доставлено в сельскую местность.

23 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому “Укрпошті” наравне с другими операторами почтовой связи было разрешено доставлять лекарственные препараты и сопутствующие товары. Исключение составляют лекарства, требующие особых условий хранения или находящиеся в перечне наркотических средств либо психотропных веществ.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.