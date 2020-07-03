 

За три месяца украинцы заказали через “Укрпошту” почти 55 тыс. посылок с лекарствами

03.07.2020, 4:25, Новости дня

За три месяца украинцы заказали через “Укрпошту” почти 55 тыс. посылок с лекарствами. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, сервис доставки лекарств “Укрпоштою” был введен еще в начале карантина, и на сегодняшний день в Украине ежедневно бесплатно оформляется и доставляется более 1000 заказов.

Отмечается, что самыми популярными медикаментами для доставки стали сердечно-сосудистые, успокаивающие, обезболивающие, а также препараты для лечения поджелудочной железы и астмы. Кроме этого, большим спросом пользовался парацетамол.

При этом больше всего лекарств было доставлено в сельскую местность.

23 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому “Укрпошті” наравне с другими операторами почтовой связи было разрешено доставлять лекарственные препараты и сопутствующие товары. Исключение составляют лекарства, требующие особых условий хранения или находящиеся в перечне наркотических средств либо психотропных веществ.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / В Москве отменяют антикоронавирусные ограничения 

05.06 / Украина договорилась с Польше о новом виртуальном пункте передачи газа

19.06 / Лукашенко об отношениях с Путиным: Ничего у нас не искрит!

03.06 / Воробьев призвал соблюдать меры самосохранения в условиях «зыбкой стабилизации»

16.06 / На акции протеста медработников в Париже вспыхнули беспорядки

15.05 / Эксперты института при минюсте Украины обвинили Киев в керченском инциденте

16.06 / Предложено расширить число административных штрафов, которые можно оплатить со скидкой

15.04 / Подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве

26.06 / Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искуственно

23.05 / Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электричества и газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска