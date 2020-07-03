«Обнуление» на разлив

03.07.2020, 4:15, Разное

Новый закон грозит уничтожить 70% заведений общепита в историческом центре Петербурга.

После трех месяцев вынужденного простоя из-за пандемии кафе и рестораны в Петербурге находятся на грани банкротства. Как оказалось, главная беда была еще впереди: в конце июня городской парламент принял во втором чтении закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м.

Фото: Элина Полянина / для «Новой»

Официально законодатели радеют за комфорт обитателей жилых домов, в которых часто располагаются так называемые наливайки. Но отзыв алкогольной лицензии неизбежно приведет к закрытию и вполне приличных кафе и баров — выручка от продажи этой продукции у них составляет в среднем от 60 до 95%.

— Этот законопроект изначально направлен против одной категории — даже не общественного питания, а круглосуточных магазинов, которые торгуют алкоголем, — отмечает владелец «Токсовской сидрерии» Алексей Белецкий. — Но поскольку юридически он составлен неграмотно, под его действие по критерию площади попадают также и бары. Хотя, как мы понимаем, для хорошего заведения не важно, какие у него размеры.

Более 100 владельцев петербургских кафе и баров уже подписали обращение на имя губернатора Беглова с просьбой повлиять на ситуацию. Среди прочего они отмечают, что новая норма никак не поможет и в борьбе с алкоголизмом: запрет может привести к снижению культуры потребления спиртных напитков, а на месте закрытых заведений появятся розничные магазины — еще более привлекательные для маргинальной публики.

Фото: Элина Полянина / для «Новой»

«Те заведения, которые в первую очередь пострадают от принятия этого изменения, являются лицом барной и ресторанной индустрии города, пионерами отрасли, выведшими гастрономический сектор Санкт-Петербурга на высокий, всемирно признанный уровень», — говорится в тексте обращения рестораторов.

Перечень попадающих под будущее ограничение действительно выглядит как список достопримечательностей питейной культуры города: «Продукты», «Хроники», «Терминал», Brimborium, «Стирка», «812», «Бюро»… — многие любимые горожанами и туристами заведения на барных улицах Петербурга — Рубинштейна, Жуковского, Некрасова и Гороховой — ютятся менее чем на 50 метрах.

Минусов гораздо больше

Единственным выходом из сложившейся ситуации пока выглядит увеличение торговой площади. Но, во-первых, для этого нужно иметь доступное место, куда расширяться. А если необходимые метры и найдутся, придется вложиться в капитальный ремонт и перепланировку — к таким кардинальным изменениям готовы далеко не все.

— Мы три месяца не работаем, я сохранил штат, платил три месяца зарплату и полностью обнулился в своих сбережениях, — жалуется владелец I Believe Bar Дмитрий Карчевский — Есть эти безвозвратные кредиты, но, честно говоря, в такой ситуации вопрос скорее ставится так: а надо ли вообще всем этим заниматься? Вложить сейчас млн [в расширение торговой площади], а в следующем году, в новой редакции будет, например, 75 метров? Их я уже никогда не найду в своем помещении.

Если ничего не изменится, новая норма вступит в силу с 1 января 2021 года. До этого времени для заведений общепита будет действовать облегченный переходный период. По словам автора законопроекта депутата ЗакСа Петербурга Дениса Четырбока, нововведения связаны с изменением федеральных законов в области оборота спиртосодержащей продукции.

А 100 закрытых баров — для Петербурга небольшая цифра.

Фото: Элина Полянина / для «Новой»

— Эта проблема (продажа алкоголя в жилых домах. — Ред.) обсуждалась на протяжении двух лет, — пояснил депутат «Новой газете». — Чтобы не закрывать много баров и ресторанов, мы остановились на 50 метрах — это оптимальное решение [для жилых домов], хотя коллеги предлагали и 60, и 80, и 100.

Напротив, его коллега по парламенту Максим Резник считает, что сужение палитры заведений в городе выгодно лишь крупному бизнесу.

— Такие законы всегда не вовремя, потому что они вредят предпринимательству, не принося никакой фактической пользы. Ну а сейчас они вредны вдвойне. Минусов гораздо больше, — резюмирует он.

Фото: Элина Полянина / для «Новой»***

С 29 июня петербургские власти разрешили работу летних террас — речь идет главным образом о выносных столиках для стационарных баров и кафе. Но есть ограничение: если в здании располагается сразу несколько заведений, разрешение на вынос посадочных мест может получить только тот, кто первым подаст заявление.

В ответ на публичные обещания властей поддержать малый и средний бизнес владельцы кафе и баров выдвигают встречные предложения: разрешить им обустройство парклетов — небольших летних веранд на близлежащих парковочных местах. Обращение по этому поводу рестораторы также направили в правительство города.

Каким выйдет Петербург из пандемии, пока неизвестно. Но представить облик города без полюбившихся туристам и местным жителям баров и кафе крайне трудно.

Валерия КВАШЕ,

Серафим РОМАНОВ