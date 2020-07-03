 

Российские подлодки в Северной Атлантике встревожили НАТО

03.07.2020, 4:08, Новости дня

В конце 2019 года не менее 10 российских подлодок участвовали в учениях в Северной Атлантике, сообщили СМИ со ссылкой на источники в НАТО.

Представители НАТО и военные аналитики считают, что учения стали «самыми масштабными после окончания холодной войны». Учениями, по мнению источников Wall Street Journal, РФ не только продемонстрировала «силу и амбиции» по «защите территорий», но и устроила «демонстрацию мощи в Атлантике», передает ТАСС.

США и их союзники, как пишет WSJ, заявляют, что РФ все чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в районах, где они якобы могут нести угрозу кораблям НАТО. Как сообщил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, наблюдается «больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени».

WSJ также приводит сообщение командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, заявившего в марте, что «расширилась география районов, в которых североморцы занимаются плановой боевой учебой».

Напомним, в Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Вышел трейлер российской игры про советских партизан в 1941 году

05.06 / Париж ответил на требование Венесуэлы выдать Гуайдо

21.05 / Киевский суд обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в дела Украины

27.04 / В Белом доме обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус

13.04 / Смартфон Honor 30 Pro+ с чипом Kirin 990 засветился в базе Geekbench

18.04 / Трамп: эпидемия может убить 60-65 тыс американцев

16.05 / Украине предрекли потерю территорий

15.06 / В Сети появились снимки чехлов для всех моделей iPhone 12

11.05 / В Британии с июня собрались возобновить футбольный чемпионат

09.06 / Нужно говорить об увеличении военного присутствия Украины в Азовском море – экс-командующий ВМС Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска