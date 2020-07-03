SRF – Европа хочет кусок «налогового пирога» от доходов цифровых гигантов, но США против

03.07.2020, 3:50, Новости дня

Крупнейшие интернет-концерны, такие как Google, Facebook и Amazon, зарабатывают десятки миллиардов по всему миру, но большую часть налогов платят в США, пишет SRF. Европа же хочет свой кусок пирога, но американцы и слышать об этом не хотят. На любые попытки возражать им в этом вопросе, они отвечают угрозами введения ответных пошлин.

Все их знают, все их используют. Поэтому они очень устойчивы к кризисам даже в эпоху коронавируса. Речь идёт о цифровых гигантах, таких как Alphabet, Facebook, Amazon и другие. Они получают многомиллиардные доходы по всему миру, но основную часть налогов платят в США, на родине большинства из них. Теперь же ЕС захотел себе кусок налогового пирога. Но США не хотят и слышать об этом.

Это монстры, фирмы-суперзвёзды, многомиллиардные концерны в цифровом бизнесе: Google, Facebook, Amazon. Они зарабатывают десятки миллиардов. Их биржевая стоимость только растёт. Но они практически не платят налоги. ЕС же хочет как раз этого: налоговых поступлений для стран-членов союза. Ведь фирмы зарабатывают и на пользователях из Европы.

В том, что касается интернет-фирм налоговые законы действительно устарели, заявил сегодня на пресс-конференции Петер Ибельхарт, руководитель отдела налоговой политики в консалтинговой фирме KPMG. Но США отказываются вести дискуссию.

ПЕТЕР ИБЕЛЬХАРТ, руководитель отдела налоговой политики в KPMG: США не заинтересованы в сотрудничестве. В США очень много известных, крупных цифровых компаний, которые большую часть налогов платят не в тех странах, где зарабатывают, а в США.

Если в этом вопросе США возражать, это может привести к неприятным последствиям. Когда в прошлом году Франция собиралась обложить налогом цифровых гигантов, США пригрозили ввести высокие пошлины на французский сыр и шампанское. А у нас? Концепция налогообложения Google и других компаний не принесёт Швейцарии такой большой прибыли, как некоторые предполагают, объясняет Ибельхарт.

ПЕТЕР ИБЕЛЬХАРТ: Эта концепция главным образом выгодна государствам с большим населением. А Швейцария как относительно маленькая стана не сможет извлечь для себя большую выгоду из этой модели. Швейцарии стоит ожидать, что баланс будет отрицательным.

Для того чтобы урегулировать налоговый конфликт, понадобится время. Возможно, к этому моменту правительство в США уже сменится.

Дата выхода в эфир 01 июля 2020 года.