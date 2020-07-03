FAZ – вывод войск из Германии ослабит НАТО и сорвёт планы по устрашению России

03.07.2020, 3:50, Новости дня

Вывод войск из Германии ослабит НАТО, сорвёт планы по устрашению России, а также ухудшит стратегическую гибкость альянса, пишет Frankfurter Allgemeine. И все «натужные попытки» Пентагона придать решению главы Белого дома Дональда Трампа хоть какой-то «налёт рациональности» бесполезны. Его инициатива в очередной раз доказывает, что эксперты, предостерегавшие от его избрания, были правы, считает автор статьи Клаус-Дитер Франкенбергер.



Reuters

В Пентагоне заявили, что вывод американских войск из Германии усилит НАТО, сильнее устрашит Россию и улучшит «стратегическую гибкость» альянса, пишет Frankfurter Allgemeine. Но на самом деле всё обстоит совершенно наоборот, убеждён автор статьи Клаус-Дитер Франкенбергер. Эти заявления — «натужная попытка» придать хоть какой-то «налёт рациональности» тому решению, которое глава Белого дома Дональда Трамп, по-видимому, принял в состоянии «антигерманской горячки и жажды наказать».

В американском же конгрессе многие выступают против вывода войск, при чём как демократы, так и республиканцы, что в такие политически неспокойные времена говорит о многом, отмечает автор. Конгресс может помешать Трампу, отказав ему в финансировании. Политики считают, что вывод войск — угроза для безопасности США и НАТО.

И эта точка зрения звучит правдоподобнее, чем попытки Пентагона рационализировать решение главы Белого дома. В связи с этим немецкие власти должны усилить контакты с конгрессом. В 2016 году многие эксперты, среди которых были и республиканцы, предостерегали от избрания Трампа. Их беспокоил его характер, а также некомпетентность. По прошествии времени они оказались правы, и план по выводу войск тому очередное доказательство.