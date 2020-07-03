Мнение: Энтелехия имиджа

03.07.2020, 3:41, Разное

Правильный имидж – это его энтелехия, если выражаться понятиями Аристотеля.

Вот что об энтелехии писал А.Ф. Лосев.

“Этот термин введен и придуман впервые только Аристотелем. Он тоже обозначает собою тождество внутреннего и внешнего, но он гораздо подробнее и обстоятельнее учитывает всю эстетическую ситуацию выражения. Собственно говоря, им Аристотель хочет обозначить сразу и синтетично все те свои “причины” вещей, без которых не может существовать ни одна вещь. Причины эти следующие: материя, эйдос-форма, причинное происхождение вещи и ее целевое назначение.

Собственно говоря, это есть противоположение материи и эйдоса, или (как обычно говорится без всяких специальных для этого оснований) материи и формы. Ведь то, что обычно называют у Аристотеля формой, сам Аристотель обозначает как “эйдос”, что вполне правильно будет перевести и как “идея” и оставить без перевода, вводя русский термин “эйдос”. Конечно, для Аристотеля это вовсе не есть только противоположение материи и формы, но и полное их отождествление, о чем он говорит бесконечное множество раз. Ведь материя без эйдоса есть только пустая возможность, абстрактная возможность существования чего-нибудь. Эйдос же без материи есть только умственный или логический принцип, хотя и данный в уме интуитивно, но еще никак не существующий материально.

…..

Таким образом, мысль Аристотеля необходимо приходила к совмещению указанных четырех “причин” для того, чтобы изображение вещи было полным и чтобы вещь предстала в своем живом лике. Вот это-то энергийное понимание вещи, полученное в результате совокупного объединения всех определяющих ее принципов, и приводило Аристотеля к тому новому понятию, которое он обозначил термином “энтелехия”. Ниже мы увидим, что это есть не что иное, как “энергия” вещи, но только взятая в своем синтезе со всеми остальными определяющими принципами вещи. Причем имелись в виду указанные у нас выше материя, эйдос-форма, причинное происхождение вещи и ее целевое назначение. Это – максимально насыщенная энергия вещи, максимально насыщенное ее выражение”.

Материя для имиджа – это конституция. Без конкретной эйдос-формы конституция включает в себя множество вариантов.

Она содержит в себе разнообразный потенциал.

Именно поэтому бессмысленно звучит вопрос: какой у меня тип имиджа по системе 12 элементов?

Никакого нет, пока вы не выбрали тип и не сделали этот имидж, не воплотили его.

Можно говорить только о том, что какой-то тип вам подходит больше, чем другие.

Эйдос-форма для имиджа – это образ, который вы выбираете, в нашем случае один из 12 типов.

При совмещении конституции и выбранного образа начинает появляться имидж.

Совмещение – это и есть работа над имиджем. Помните 1-й подвиг Геракла? Победить Немейского льва, содрать с него шкуру и надеть на себя.

Все черты, которые не подходят под тип, вы убираете, а все, которые подходят, культивируете.

И это касается не только внешнего вида, но и внутреннего состояния: самоощущения, восприятия, поведения.

Это как посещение парикмахера. Помните историю про пастушью собаку?

Другие парикмахеры не видели в хаосе на голове Ивана никакой эйдос, все инертно подчинялись его пожеланиям и стригли коротко. А у Ивана был один эйдос “везде покороче” и “как было прошлый раз”.

Отросшие волосы Ивана открывали много возможностей – оставить здесь, а там убрать, или наоборот.

Но чтобы сотворить из этого хаоса космос, адо было учитывать и структуру волос, и форму черепа, и черты лица.

У талантливой и смелой Вероники (парикмахера) получилось сделать из Ивана настоящего красавца.

И это только стрижка. Всего одна часть работы над имиджем. Есть еще одежда, есть мимика, пластика, интонации, походка, есть еще тело, объемы и форму которого тоже можно менять, а заодно с ним и черты лица.

Может быть вы видели мало чудесных превращений некрасивых людей в очень красивых, но это потому, что люди очень инертны. Они умеют сохранять статус кво или деградировать, но развиваться и меняться способны немногие. Однако даже у вас наверняка есть такие примеры, когда серая мышь превратилась в красавицу или красавца. Правильно найденный имидж переплавляет человека. Недаром имидж – это огненный ресурс.

Кроме материи и эйдос-формы Лосев упоминает у Аристотеля еще две основы для энтелехии: причина возникновения и цель.

Две эти основы тоже необходимо бы осознавать, если вы хотите работать над имиджем.

Причина для имиджа – необходимость единого стиля.

Именно потому вы и должны отказаться от жадности и сделать выбор, что вы не можете быть одновременно разными, вы должны выбрать короткие волосы у вас или длинные, темные или светлые, брюки вы надеваете сейчас или юбку. Вы должны сочетать вещи своего гардероба между собой, иначе все элементы имиджа устроят войну. Все будут спорить между собой и мешать друг другу, создавая вместо гармонии кашу.

Как для порядка в доме вы должны отказаться от лишних вещей, а иначе дом ваш будет похож на помойку как у Плюшкина, так и в имидже вы не можете гнаться за всеми зайцами сразу.

Вот эту причину – желание выбрать единый стиль – надо осознавать очень хорошо.

Вы должны выстроить иерархию, систему приоритетов. Никакой анархии и псевдодемократии, когда все одинаково хорошо и приоритетно, все такое вкусное и всего надо побольше, это приведет к постоянным конфликтам внутри вашего имиджа

Вы должны быть последовательными, иногда жесткими, чтобы сделать красивую структуру.

Все красивое отличается принципом умеренности и четкой системой приоритетов.



Так же хорошо надо осознавать и цель своей работы над имиджем.

Эта цель – симпатия людей ради того, чтобы вам открывались большие возможности.

Именно симпатия ради возможностей.

Те, кто хотят получить симпатию ради кормления короны или симпатию ради симпатии, что то же самое, сбивают себе ориентиры.

И давайте этот момент разберем немного подробней.

Представим себе девушку, которая хочет стать красивой, чтобы получать побольше комплиментов.

Комплименты она любит, любит чувствовать себя лучшей и ей кажется, что это нормальная цель.

Почему держать фокус на такой цели вредно?

Потому что живая система старается справиться с поставленной задачей кратчайшим путем.

Если девушка пойдет в спортзал и будет работать над своей фигурой, одеваясь скромно, комплименты она получит не скоро, а вот если наденет короткую юбку, получит сегодня же вечером. А если пойдет в злачное место, получит комплиментов больше.

Имея целью комплименты, вы так или иначе используете щипцы.

Откровенные или броские одежды и раскраски – это щипцы. Фото с посылом: ну как я вам – это щипцы. Вопросы, как вы выглядите – щипцы. Жалобы – щипцы. Все это щипцы, чтобы вытрясти корм короне.

Комплименты получаются именно так. Комплименты – это подачки. Как правило вытянутые вами подачки. Очень редко когда человек восхищен настолько, что из него сам собой вырывается комплимент. Но и в этом случае он удивлен, он не ожидал, а это значит, что он думал о вас хуже.

Если вы красивы и это известный всем факт, если вы не орудуете щипцами и по вам видно, что вы в курсе своей красоты, люди не делают вам комплименты или делают редко. Разве что люди в большой короне, уверенные, что без их комплимента вы грустите.

Это только часть причин, почему нельзя делать целью высокие оценки вам и комплименты. Если вам ставят оценки, значит вы стоите у школьной доски, а оценивающий вас сидит и смотрит на вас, спустив очки на нос.

Поэтому целью построения хорошего имиджа должно быть совсем другое. Принципиально другое.

Вы должны стремиться к двум вещам.

1) Испытывать от самосозерцания эстетическое удовольствие.

Это нужно для опоры на себя. И еще потому, что вы – тоже человек, такой же как и другие, и ваша симпатия к себе без короны – довольно объективный показатель.

2) Иметь такую персону, которая была бы удобна вам для развития ресурсов.

Это значит не только способность вызывать хорошее впечатление, но и умение сохранять его ради нормальной коммуникации.

С обоими пунктами у большинства людей засада.

1) Люди не имеют никакого мнения о себе, пока им его не скажут другие, особенно авторитетные другие или весомое большинство. Поэтому они ходят и собирают мнения. Делают это щипцами в основном, клянчат или давят, склоняют, чтобы вытянуть оценку получше. Вместо опоры на себя получают расшатанность и зависимость.

2)Люди думают, что самая удобная для жизни персона – это та, которая вызывает в свою сторону много внимания и поток комплиментов. Для чего снова достают все те же щипцы и начинают выбивать, выковыривать и тянуть хорошие оценки.

3)Иногда люди думают, что “удобная персона” – это когда имидж не требует никакой работы, и главное – заставить всех принимать некрасивых так же как и красивых. Тогда вместо щипцов достается скалка, чтобы “защищать границы” и корона на голову вместо каски, чтобы огородиться от злых оценок. Уместней была бы шпага, чтобы выколоть всем глаза и лишить способности видеть и сравнивать. Некоторые находятся в поисках такой шпаги.

Друзья, понятно, насколько важно иметь адекватную цель для построения имиджа?

Рефлексируете свою цель?

Как вы понимаете вот эти вот задачи? Что нужно, чтобы испытывать эстетическое удовольствие от своей персоны? И какая персона удобна для развития ресурсов?

Предлагаю попытаться разобраться с этими задачами в форме интерактива.