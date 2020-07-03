Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса

03.07.2020, 3:37, Разное

1 июля экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире

телеканала “НАШ” заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. “Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают.

Тогда придется отвечать за очень многие вещи”, – заявил экс-депутат Рады.

По мнению Мураева, страх Киева заключается в том, что после

возвращения жителям Донбасса придется выплачивать пенсии, выделять средства на

восстановление разрушенных территорий. Также власти боятся, что придется

возбуждать уголовные дела против “преступников” и решить, кто же на самом деле

“герой”. По словам экс-депутата, сложившаяся ситуация не изменится до тех пор,

пока ведется внешнее управление страной.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную

операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Жители восточных

регионов Украины поддержали создание Луганской и Донецкой народных республик

после переворота в Киеве в феврале 2014 года. С того момента начался

вооруженный конфликт между повстанцами и украинской армией, который длится по

сей день. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13

тысяч человек.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 25 Июн 2020 в 1:38 PDT

Евгений Мураев ранее заявлял, что президент Владимир

Зеленский поставил Украину на грань катастрофы, потому что в стране

продолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. Экс-депутат

подчеркивает, что во многом это происходит вследствие нереализации своих

предвыборных обещаний президентом Зеленским, сообщает РИА ФАН.