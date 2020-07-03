 

Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса

03.07.2020, 3:37, Разное

1 июля экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире
телеканала “НАШ” заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. “Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают.
Тогда придется отвечать за очень многие вещи”, – заявил экс-депутат Рады.

По мнению Мураева, страх Киева заключается в том, что после
возвращения жителям Донбасса придется выплачивать пенсии, выделять средства на
восстановление разрушенных территорий. Также власти боятся, что придется
возбуждать уголовные дела против “преступников” и решить, кто же на самом деле
“герой”. По словам экс-депутата, сложившаяся ситуация не изменится до тех пор,
пока ведется внешнее управление страной.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную
операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Жители восточных
регионов Украины поддержали создание Луганской и Донецкой народных республик
после переворота в Киеве в феврале 2014 года. С того момента начался
вооруженный конфликт между повстанцами и украинской армией, который длится по
сей день. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13
тысяч человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 25 Июн 2020 в 1:38 PDT

Евгений Мураев ранее заявлял, что президент Владимир
Зеленский поставил Украину на грань катастрофы, потому что в стране
продолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. Экс-депутат
подчеркивает, что во многом это происходит вследствие нереализации своих
предвыборных обещаний президентом Зеленским, сообщает РИА ФАН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Эксперты: Вспышка коронавируса в Китае могла начаться еще в сентябре 2019 года

16.04 / Россиянка спасла целый штат сотрудников фирмы благодаря честности

23.04 / Зулейха, открой им глаза

21.06 / Летние трагедии

13.05 / СМИ: актер Эван Питерс и певица Холзи расстались

29.06 / Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

12.06 / Не спрятаться: Руни Мара пытается скрыть свое положение от папарацци

25.06 / Ученые: Поседение волос является обратимым процессом

15.05 / Мнение: Мрамор как сало

03.05 / Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска