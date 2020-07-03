 

Автобус, перевозивший граждан Украины, попал в ДТП в Польше, один человек в критическом состоянии

03.07.2020, 3:20, Новости дня

Автобус, перевозивший около 40 граждан Украины, 2 июля попал в ДТП близ города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши. Об этом агентству “Укринформ” сообщили в Генеральном консульстве Украины в Кракове.

16 пассажиров получили ранения, шестеро из них госпитализированы, один человек – в критическом состоянии, рассказали в дипмиссии.

По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области в сторону Варшавы. Украинские консулы находятся в контакте с местными органами власти. Пассажиров, которые не нуждаются в медицинской помощи, временно расселили в гостиницах.

Всего в аварии пострадало 30 человек, информирует радиостанция RMF24. Тяжелых раненых с травмами головы, груди и конечностей эвакуировали вертолетами.

В полиции рассказали, что у грузовика лопнула шина. Он выехал на полосу встречного движения и задел автобус, а тот врезался в автоцистерну с горючими материалами, после чего произошел взрыв.

Местный житель, ставший очевидцем аварии, сказал радиостанции, что отсутствие погибших – это чудо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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