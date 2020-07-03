 

Пентагон раскритиковал Пекин за военные учения в Южно-Китайском море

03.07.2020, 3:14, Новости дня

Министерство обороны США в четверг выразило обеспокоенность по поводу проведения Китаем военных учений в Южно-Китайском море. В Пентагоне считают, что проведение учений еще больше дестабилизирует ситуацию в оспариваемых водах.

«Проведение военных учений на оспариваемой территории в Южно-Китайском море не способствует продуктивности усилий, направленных на ослабление напряженности и поддержание стабильности», – говорится в заявлении Пентагона.

По мнению Министерства обороны США, эти действия «еще больше дестабилизируют ситуацию» в районе, на который претендуют Китай, Вьетнам и Тайвань.

На прошлой неделе Китай объявил о проведении военных учений продолжительностью пять дней, начиная с 1 июля, вблизи Парасельских островов.

«Военные учения – последние в длинной череде действий, предпринимаемых КНР для утверждения незаконных притязаний и ущемления соседей… по Южно-Китайскому морю», – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты обвиняют Китай в милитаризации Южно-Китайского моря и в попытках запугать соседние азиатские страны, которые могут быть заинтересованы в разработке месторождений нефти и газа.

Китай претендует на 90% потенциально богатого энергоресурсами Южно-Китайского моря, однако на часть акватории также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.



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