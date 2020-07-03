 

В Конгрессе США призвали к санкциям против оборонного сектора и разведки России

03.07.2020, 3:08, Новости дня

Вашингтон должен расширить санкции против оборонного и разведывательного секторов России, сообщила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Она заявила, что «был крепкий законопроект от обеих партий», но администрация США велела «убрать санкции против России», которые касались указанных секторов. Разведка РФ и ее оборонный сектор, как подчеркнула Пелоси, «обвиняют в возможной угрозе» военным США.

«Мы должны их (санкции) восстановить – что бы ни случилось по этому вопросу – нужно восстановить и предпринять по ним соответствующие действия», – приводит ее слова РИА «Новости».

Пелоси обвинила Белый дом в «жульничестве».

«Будто бы, если нет стопроцентного консенсуса по разведывательной информации, она не должна доходить до определенного уровня… не покупайтесь на это», – сказала она, добавив, что «разведсообществу тоже не следует на это покупаться».

Как сообщила Пелоси, «у них достаточно разведывательной информации, чтобы знать, что именно мы должны с этим делать». 

Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер выступили с утверждением, согласно которому президент США Дональд Трамп «слишком мягок» по отношению к России, когда «речь идет о НАТО, Группе семи, Крыме, Украине и продолжающемся подрыве неприкосновенности выборов», передает ТАСС.

«Защита войск – основная цель разведки. Это должно иметь такое же значение для главнокомандующего. Любые сообщения об угрозе нашим военнослужащим должны быть тщательно расследованы», – заявили они, посоветова Трампу проводить «больше времени за чтением регулярных брифингов» и меньше заниматься «планированием военных парадов и защитой реликвий Конфедерации».



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