 

“Смыло кипятком”. В Харькове во время ремонтных работ погиб работник теплосетей

03.07.2020, 2:18, Новости дня

Утром 2 июля на улице Шатиловской в центральной части Харькова в ходе выполнения ремонтных работ погиб пожилой сотрудник коммунального предприятия “Харьковские тепловые сети”. Об этом информирует местное издание NewsRoom.

Очевидцы рассказали, что мужчину “смыло кипятком” около 6.00, он не менее шести часов находился в затопленном секторе с нулевой видимостью.

Изданию в мэрии Харькова сообщили, что авария произошла на территории насосной станции, погибшему мужчине было 72 года.

В полиции Харьковской области уведомили об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

“Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии”, – отметили правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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