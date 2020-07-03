 

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

03.07.2020, 2:18, Новости дня

2 июля в Донецкой области в результате обстрела боевиками ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“2 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий”, – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

“Преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – отметили в штабе ООС.

Сьогодні, 2 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 2. juuli 2020

2 июля по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В пресс-центре сообщали, что среди военнослужащих ВСУ пострадавших не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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