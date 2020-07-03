Возле границы Украины созданы три группировки российских войск, способных наступать на украинскую территорию – генерал ВСУ

03.07.2020, 2:18, Новости дня

Россия создала возле границ с Украиной три наступательные военные группировки.

Об этом 2 июля во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, сообщает “Укринформ”.

“По состоянию на сегодняшний день у границы с Украиной уже созданы три межвидовые группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины”, – сказал он.

Генерал подчеркнул, что Россия продолжает наращивание сил возле Украины, активно формируя новые воинские части и реорганизуя существующие.

“В настоящее время вдоль государственной границы Украины развернуты 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020–2021 годов планируют достичь полной оперативной готовности”, – отметил Голопатюк.

По его данным, общая численность российских войск вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов, а также 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.