Противников поправок среди россиян за рубежом оказалось больше на участках в Европе и США

03.07.2020, 2:06, Разное

Среди россиян, находящихся за рубежом и принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, поддержали изменения 68% человек, следует из данных системы Центризбиркома. При этом противников поправок оказалось больше на участках в дипмиссиях в странах Европы и Соединенных Штатов, проанализировал РБК.

Так, в посольстве в Лондоне «против» были 80,5%, а в Праге 82%. На шести участках в Германии противники изменений перевесили с результатом в 57,2%, а в Соединенных Штатах сторонников поправок было больше только на одном из трех участков, в вашингтонском посольстве. Среди соотечественников в Китае таким исключением стал участок при посольстве в Пекине, в остальных большинство были «против» (например, в консульстве в Шанхае их было 70%).

Большинство за поправки зафиксировали на участках в странах бывшего СССР, в том числе и в Прибалтике. При этом в Беларуси на участке в Островце, рядом с которым строят БелАЭС, против высказались почти 55%, а на участке при российской воинской части на юго-западе Минской области — более 44%. Среди голосовавших в части в Приозерске в Казахстане против были почти 35%. В остальных же воинских частях в странах СНГ, в том числе в Армении и Киргизии, противников было менее 10%, отмечает РБК.

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Всего за рубежом проголосовали 146 тысяч человек — это около 0,002% от всех 74 млн участников опроса по поправкам, проходившего с 25 июня по 1 июля. Согласно официальным результатам Центризбиркома, уже подписанные президентом Владимиром Путиным поправки одобрили 77,92% участников голосования. Изменения позволят Путину переизбраться еще на два шестилетних срока после истечения президентских полномочий в 2024 году.