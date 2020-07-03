Facebook обвинили в дискриминации чернокожих сотрудников

03.07.2020, 1:48, Новости дня

В комиссию США по обеспечению равных возможностей при найме на работу подана жалоба на Facebook, сообщили СМИ.

На компанию пожаловались афроамериканец Оскар Венесзи, ранее занимавший должность менеджера, и два кандидата на трудоустройство, которых не взяли на работу в Facebook, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

В жалобе утверждается, что чернокожие сотрудники компании ежедневно сталкиваются с «несправедливостью, неравенством и враждебностью». Утверждается, что афроамериканцам «отказывают в должностях, для которых они крайне квалифицированы». Facebook обвиняют в том, что чернокожих «несправедливо оценивают большинство белых сотрудников, когда им отказывают в повышении».

Подчеркивается, что «пожертвования миллионов долларов правозащитным организациям не смывают и не оправдывают» такую дискриминацию.

В Facebook заявили, что «воспринимают всерьез все заявления о дискриминации и расследуем каждый случай».

Напомним, несколько корпораций высказали обвинения в адрес популярных соцсетей, включая Facebook, которые, как утверждается, не принимают необходимых мер против расизма. Корпорации в связи с этим заявили о приостановке размещения рекламы.

Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг согласились провести встречу с представителями трех неправительственных правозащитных организаций, затеявших кампанию бойкота.