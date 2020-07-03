К старению приводит недостаток гормона стресса

03.07.2020, 1:30, Новости дня

Во время нового исследования группой ученых в иммунной системе были обнаружены процессы, которые способствуют старению человека.

Ученые говорят о том, что низкий уровень гормона кортизола и белка GILZ (TSC22D3) способен вызвать в организме хронические воспалительные реакции. Такие процессы наносят организму серьезный вред. Последствиями подобных процессов могут быть атеросклероз или артрит.

До сих пор ученым ничего не было известно о причине, которая вызывает хронические воспаления. Команда исследователей связывает подобное состояние с количеством кортизола, который вырабатывает организм и которого с возрастом становится меньше. С помощью дополнительных исследований удалось также определить и конкретный белок, который напрямую связан с уровнем кортизола.