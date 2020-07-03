Эксперты рассказали, о чем сигнализируют проблемы со сном у младенцев

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03.07.2020, 1:30, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что у младенцев в возрасте 18 месяцев специфические проблемы со сном могут быть связаны с психическими расстройствами в подростковом возрасте.

Группой ученых были изучены данные исследования, которое было проведено в Великобритании с участием матерей 14 000 детей. Выяснилось, что младенцы, которые часто просыпались среди ночи и страдали от нарушений сна, в подростковом возрасте чаще сталкивались с психотическими переживаниями.

Также было обнаружено, что дети, которые позже ложились спать и в ночное время спали короткими урывками, в подростковом возрасте с большей вероятностью имели пограничное расстройство личности.



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